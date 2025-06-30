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澎湖海事學校與弘光科大辦餐會 宴請百名獨居長者

2025/6/30 11:00（6/30 11:31 更新）
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國立澎湖高級海事水產職業學校與弘光科技大學攜手舉辦課程成果發表暨社區感恩回饋餐會，學生展現烹飪專業，宴請獨居長者。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月30日
國立澎湖高級海事水產職業學校與弘光科技大學攜手舉辦課程成果發表暨社區感恩回饋餐會，學生展現烹飪專業，宴請獨居長者。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）國立澎湖高級海事水產職業學校與弘光科技大學，舉辦課程成果發表暨社區感恩回饋餐會，兩校師生製作7道中西合璧料理，宴請150名獨居長者，展現烹飪專業回饋社會的溫情。

弘光科大今天發布新聞稿，國立澎湖高級海事水產職業學校與弘光科技大學，日前在澎湖馬公城隍廟，席開15桌，舉辦「『澎』湃食光．『弘』愛飄香」課程成果發表暨社區感恩回饋餐會。

澎湖海事學校校長顏嘉禾與弘光科大國際餐旅學院副院長吳松濂表示，透過課程成果發表，運用澎湖在地食材，共同舉辦回饋餐會，希望所有參加餐會的長者能夠吃得開心。

餐會中，澎湖當地餐廳提供3道菜色；澎湖海事學校與弘光科大師生，聯手精心烹調製作鮑魚佛跳牆、馬賽海鮮百匯、德式燉豬腳、珍珠糯米雞、金蓉富貴石榴包、澎湖絲瓜燴鮮菇干貝絲、如意奶酪玉免&四季珍果。

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上菜秀，由弘光科大餐旅系美國藉教授麥高樂帶領學生出場，氣勢盛大且吸睛。受邀前來參加餐會的阿公、阿嬤說，第一次看到美國人來澎湖煮東西，口味真特別，非常好吃。

麥高樂指出，澎湖一直是他很想造訪的地方，早就聽說過當地有美味的海鮮、質樸的風景、友善的居民，是個迷人的小鎮，這次參與義煮，認識澎湖當地廚師、指導學生、與賓客互動，使這趟旅程讓他擁有難以忘懷的回憶。（編輯：李淑華）1140630

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弘光科技大學餐旅管理系美國籍教師麥高樂（左）帶領學生出場上菜秀，非常吸睛。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月30日
弘光科技大學餐旅管理系美國籍教師麥高樂（左）帶領學生出場上菜秀，非常吸睛。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月30日
吳松濂
弘光科大米其林大師課程 星級4大師聯手指導
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