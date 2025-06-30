加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
首頁 / 產經

國泰產險：18歲至30歲年齡層 最常發生3錯誤用電習慣

2025/6/30 12:49（6/30 13:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國泰產險今天表示，提醒民眾避免3大NG用電習慣，包括3C產品充飽電不拔插頭、出門長時間未關除濕機以及插頭插座堆積灰塵等，減少不當火災事故。（中央社檔案照片）
國泰產險今天表示，提醒民眾避免3大NG用電習慣，包括3C產品充飽電不拔插頭、出門長時間未關除濕機以及插頭插座堆積灰塵等，減少不當火災事故。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北30日電）國泰產險今天表示，根據2024年住宅火災保險理賠資料，電線走火占申請理賠比例近1成，提醒民眾避免3大NG用電習慣，包括3C產品充飽電不拔插頭、出門長時間未關除濕機以及插頭插座堆積灰塵等，呼籲正確用電，減少不當火災事故。

國泰產險今天發布新聞稿指出，根據內政部消防署統計資料顯示，2023年全台住宅火災起火原因，電氣因素占比最高達40.78%、共1426件，另從國泰產險2024年住宅火災保險理賠資料發現，因發生電線走火造成損害進而申請理賠的比例高達近10%，是居家安全一大隱憂。

國泰產險透過問卷調查近9000份樣本，發布「國人用電NG習慣」最新調查顯示，18歲到30歲的年輕族群最常發生3大NG習慣，尤其在3C產品充飽電不拔插頭的比例，遠高於其他年齡層10%以上，建議電器設備充飽電後應盡速拔除。

google news透過 Google News追蹤中央社

國泰產險進一步指出，除濕機也是家中須高度關注的風險因子，近17%的年輕人出門時未關除濕機，若機體長時間運轉，恐導致過熱甚至自燃，建議民眾出門時務必關閉電器，購買除濕機時，要選擇貼有安全標章的電器，避免潛在火災風險。

國泰產險說明，許多人忽略的插座與插頭堆積灰塵也是一大潛在危機，建議定期清潔插頭上的灰塵，避免潮濕的環境下可能造成導電，引發電線短路走火。（編輯：潘羿菁）1140630

#內政部
#國泰產險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：