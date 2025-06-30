賴總統第3講聚焦憲政 國民黨批篡改歷史違反民主

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）總統賴清德「團結國家十講」第3講提「憲政體制」，國民黨立法院黨團今天表示，賴總統不僅篡改歷史，還講出違反民主的言論，對民主下了新的解釋；賴總統的演講不是為了團結，是為了鬥爭、報復，為大罷免添柴火。

賴總統展開「團結國家十講」，昨天前往新竹市出席「國際獅子會300B6區年度感恩餐會」，並以「憲政體制」為主題發表第3講，強調台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，並表示台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。

國民黨團今天召開記者會，立委王育敏說，賴總統的第3講篡改了歷史，還講出違反民主的言論，竟還對民主下了新的解釋，說不是表決多數贏就可以。這個民主素養的ABC，連小學生都知道少數服從多數，但賴總統說不是表決多數贏就可以，難道總統的民主定義，是民進黨贏才可以嗎。

王育敏拿出圖表表示，台灣省有18人參與中華民國制憲，這是鐵一般的事實，結果賴總統竟說台灣沒有派任何人員參與制憲工作，總統怎可以公然篡改歷史。

與會的國民黨立委葛如鈞說，民進黨不只要重新定義民主，連團結都要重新定義，因為賴總統越講越分裂。

針對賴總統的團結國家十講第3講，國民黨中央黨部同樣也召開記者會，文傳會主委林寬裕表示，賴總統迄今所謂的「團結3講」不僅錯亂事實、錯換觀念，甚至推翻了大家理解的國語文常識，一切都由賴總統一個人解釋，搞得全民非常錯亂。

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國民黨發言人楊智伃質疑，賴總統先前講出「雜質說」，總統府新聞稿竟然事後刪文；昨天說「制憲沒台灣人」也被刪除，講錯話不道歉更正，反而偷偷刪文裝沒事，這樣還敢談什麼民主與公開透明，連對歷史都不誠實，人民要如何信任。

國民黨籍台北市議員鍾沛君表示，總統府硬拗說參與制憲的台灣代表未經普選產生，但事實上許多傳統民主國家都經歷過非全民普選代表的制憲過程，例如印度在1950年制憲會議即由各邦議會間接投票產生的代表組成；美國1787年制定聯邦憲法也是由原始的13州代表組成。若依照總統府的邏輯，這些國家當時都不足以作為國民主體的民主國家。（編輯：張良知）1140630