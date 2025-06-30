中國威脅兩大急迫 賴總統團結十講應對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德啟動「團結十講」，國安人士表示，賴總統的「團結十講」是基於兩個急迫，第一是「強化內部團結，抵禦中國統戰滲透的急迫」；第二是「強化自我防衛，嚇阻中國武力威脅的急迫」。

總統「團結十講」，已經完成「國家」、「團結」與「憲政體制」3場演講，國安人士表示，根據國安單位所掌握，中共在下半年會強化「3個80年」的對台法律戰，也就是下半年將視是統戰的高峰期。至於所謂「3個80年」，也就是「抗日勝利80」、「反法西斯戰爭勝利80」，以及「台灣光復80」。

國安人士表示，中國的「反法西斯戰爭勝利80」，意圖在形塑二戰之後的國際秩序，中國對日抗戰決定台灣屬於中國，而台灣是中華人民共和國的一部分，中國認為這是國際秩序；因此，在國際間持續扭曲2758號聯合國決議。

國安人士表示，「人民無法享有真正的民主自由，就沒有真正的『解放』；真正反映主權在民的政權更迭，才是真正的『光復』。」國安人士強調，若從這個標準來看，北京政府才應該要往這個方向來努力。因此，在這個背景之下，國安人士說，總統在這個時刻拋出「團結國家十講」，目的上是要強化內部共識與團結，以確保自由民主的穩定現狀不受到破壞。

國安人士表示，今年全球局勢多變，中國在台海及區域的各種複合威脅不僅未曾有減緩的趨勢下，反而更加劇對台灣內部的統戰與滲透攻勢。舉例來說，中國日前對台灣的立法委員，以及資通電軍的「跨境壓迫」行為，以挑動內部對立、弱化自我防衛決心為目的的認知操弄，頻次及規模都相較於以往，大幅度的提高。

國安人士表示，總統選在這個時間點進行十講，是基於兩個急迫：第一，「強化內部團結，抵禦中國統戰滲透的急迫」。賴總統在日前針對中國對台灣滲透統戰的5大威脅，提出了17項對策，這17項對策經過盤整後，許多對應措施或需要完備立法，乃至於調整既有的行政措施，都顯示出，需要足夠的社會支持力道，確保在國會在立法過程中能夠建立不分黨派的合作共識。

透過 Google News 追蹤中央社

第二個急迫是「強化自我防衛，嚇阻中國武力威脅的急迫」。國安人士表示，面對中國的軍事威脅，台灣正積極進行各項國防強化工作，包括更多的國防投資，相關的預算極需要國會不分黨派的支持。總統希望透過與人民的直接溝通，爭取人民的普遍共識，以確保朝野各政黨在新一階段能不分黨派支持對國防的強化。

國安人士指出，總體而言，總統「團結十講」的安排，就是立足在以確保台灣安全穩定的現狀，不因為中國對台灣內部的統戰滲透而受到破壞。總統的談話提及國家、主權、兩岸都是循此原則，重申過去以來一貫的主張，強化國人對這些主張的共識，以對應中國近期「3個80年」、加大鼓吹台灣人申辦中國身份證等作法。（編輯：楊凱翔）1140630