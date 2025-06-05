加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
公務員新特殊查核辦法6日生效 政院5長列首波實施對象
首頁 / 政治

廣州公安指國軍人員網攻 資通電軍：中共抹黑絕非事實

2025/6/5 12:30（6/5 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北5日電）中國廣州市公安局今天稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。資通電軍回應，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才是全球網路世界的共同威脅。

中國廣東省廣州市公安局天河區分局發布通告，聲稱台灣資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，同時公布20人個資與人民幣1萬元（約新台幣4萬元）的懸賞通緝。

資通電軍指揮部以新聞稿回應指出，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實。

資通電軍指出，中共廣州市公安局5月20及27日，接連2次釋出企業遭網攻訊息，續由官媒大肆宣傳，再由國台辦發言人指控，到今天發布懸賞通緝，明顯屬脈絡性的操作，凸顯以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

資通電軍進一步指出，無論台灣或近來國際社會提出的報告，都凸顯中共才是駭侵各國、造成資安風險的「犯罪嫌疑人」。日前歐盟、美國與捷克政府才發表聲明譴責中共駭客組織的網攻行為，由此證明，中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。

資通電軍強調，此種老調重彈卑劣行徑，不會動搖軍心士氣。所屬官兵將戮力捍衛數位疆土，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢，確保國家安全。（編輯：萬淑彰）1140605

#中共
#國台辦
#捷克
#資通電軍指揮部
#廣東省
#廣州市
#歐盟
延伸閱讀
廣州公安局懸賞通緝20名台灣資通電軍人員中國廣州科技公司遭網攻 公安點名來自台灣駭客組織中國稱遭網攻公布國軍個資 卓榮泰：指鹿為馬中國稱遭國軍駭客攻擊 顧立雄：中國才是網攻第一名中國稱遭國軍駭客攻擊 國安單位：操作不實訊息煽動兩岸敵意國安局：2024年每日遭中共網攻240萬次 比前1年翻倍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：