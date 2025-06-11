中國公布台灣資通電軍個資 顧立雄：為舊資料拼湊、將強化身分隱匿

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）中國廣州市公安局日前稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。國防部長顧立雄今天表示，中方公布個資為網上舊資料拼湊而生，這個月就會依情工法啟動對資通電軍人員的相關保護措施，包括強化身分隱匿與掩護等。

中國國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，民進黨政府操縱資通電軍頻繁對大陸網路設施實施無差別攻擊，將「依法」嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人，並將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經發現其「違法犯罪活動」，依法嚴厲打擊。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢；並處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

民進黨立委羅美玲質詢時關切，中方公布20名資通電軍人員大頭照及身分證字號等個資，根據「國家情報工作法」，資通電軍視同情報機關，應接受嚴格安全查核跟保密規範，但卻可以在網路上撈到資料，資通電軍人員保護機制為何。

資通電軍指揮部參謀長周文祥說明，這些資料是由網路上舊資料拼湊而成，名單中有2/3人員已退伍，僅有少部分仍在資通電軍指揮部內。中共公布的個資應是過去臉書上的個資，去年已經都移除。

至於保護機制，周文祥表示，「國家情報工作法」有一定適用對象，針對身分保護的機制與措施都有既有規範，會保障人員權益與安全。

羅美玲質疑，資通電軍早納情工法，尚未啟動相關保護措施的原因。

顧立雄說明，這個月起就會施行相關保護措施，包括強化身分隱匿與掩護的相關措施。國軍記取中共會做相關網路蒐羅，以及了解情工法的適用，所以現在採取相關作法。對於現役成員則採取「別名措施」跟內部管控相關作為，依據情工法加以保護。

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顧立雄特別提到，國軍一定階層以上的資料皆是公開資訊，包含資通電軍指揮部參謀長。

民進黨立委沈伯洋追問，資通電軍過去是否有匿名機制。顧立雄表示，今年3、4月開始就此議題進行研討，相關具體做法跟化名作業系統建立，這個月底會完成並施行。（編輯：林興盟）1140611