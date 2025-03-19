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共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
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資通電軍官兵個資遭中國洩漏 顧立雄：受情工法保護

2025/3/19 15:04（3/19 15:57 更新）
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（中央社記者吳書緯台北19日電）中國國安部17日發文公布4名國軍資通電軍官兵個資，稱將依法終身追責。國民黨立委馬文君今天呼籲軍方應比照國安局、軍情局，對資通電軍官兵以別名識別並提高防護。國防部長顧立雄認同，並表示資通電軍適用情工法保護。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。

馬文君關切，中國公布疑似資通電軍官兵的照片、個資等資訊，並宣稱將依法終身追責，呼籲國防部應比照國安局和軍情局，對資通電軍的相關業務官兵以別名識別，並提高防護。

顧立雄表示同意，並指出資通電軍也是納入「國家情報工作法」的適用範圍，不管是執行任務時的安全，國防部要予以保障，離職之後應該也要提供相關協助。

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馬文君在質詢期間，播放名嘴李正皓的節目影片，李正皓在節目上稱未來恢復軍審後，馬文君涉及的國造潛艦洩密案如果上軍事法庭，「她還有命嗎？」，質疑為何李正皓會有這種理解。

顧立雄立即澄清，不是現役軍人，不可能會上軍事法庭。（編輯：翟思嘉）1140319

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立法院外交及國防委員會19日邀請國防部長顧立雄（圖）報告業務概況暨「四年期國防總檢討」；會前受訪對於媒體詢問未來3年內是否會確定義務役的役期延長為2年，顧立雄明確表示，「我們沒有這樣的規劃」。中央社記者鄭清元攝 114年3月19日
立法院外交及國防委員會19日邀請國防部長顧立雄（圖）報告業務概況暨「四年期國防總檢討」；會前受訪對於媒體詢問未來3年內是否會確定義務役的役期延長為2年，顧立雄明確表示，「我們沒有這樣的規劃」。中央社記者鄭清元攝 114年3月19日
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