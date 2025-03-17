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中國稱遭網攻公布國軍個資 國軍批指鹿為馬無端指控

2025/3/17 12:58（3/17 13:13 更新）
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圖為漢光演習資通電軍參演官兵架設車輛偽裝網。（軍聞社提供）
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（中央社記者吳書緯台北17日電）中國國安部今天發文稱鎖定4名國軍資通電軍官兵並公布個資，表示查獲資通電軍在用的數十個網攻平台。國防部資通電軍回應，中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

針對中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍有「駭客」、「網攻」等情，資通電軍指揮部表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務一如所有民主國家，是為了負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

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分析此種挑釁舉動，資通電軍指出，中共近年不斷升高其在印太、乃至全球的軍事威脅，以機、艦襲擾台灣與區域各國，並結合網路攻擊等灰色地帶手段恫嚇脅迫，公然挑戰國際秩序、破壞區域和平穩定，近來更因而引發多國抗議譴責，已是國際社會公認最大的「麻煩製造者」。

資通電軍指揮部強調，所屬官兵捍衛國防安全，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，將持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢、捍衛數位疆土，確保國家安全。（編輯：蘇龍麒）1140317

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