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211營憲兵洩密給中國 總統府：譴責叛國行為

2024/12/6 13:54（12/6 13:58 更新）
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總統府外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）負責總統府安全的憲兵211營士官兵，涉嫌轉售軍中資料給中國情報人員，今天遭起訴。總統府表示，府方高度關注且非常嚴正看待此案，並譴責任何傷害民眾與國家的叛國行為，相關單位也將全力配合後續司法偵辦。

國防部接獲檢舉，指憲兵211營賴姓、黎姓、林姓士官及國防部資通電軍陳姓士兵，涉嫌轉售軍中資料給中國情報工作人員，賺取報酬近新台幣200萬元。北檢今天依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪嫌起訴4人。

總統府發言人李問今天透過媒體群組表示，中國長期以來透過各種手段滲透、脅迫以及打壓台灣，並且意圖分化，破壞台灣民眾得來不易的民主自由；因此，無分軍民都必須團結一致，守護家園。

李問說，若有士官兵因為個人私利進而做出叛國、出賣民眾的行為，將令人極為不齒，應該受到最嚴厲的譴責與法律的制裁。

李問表示，211營駐衛總統府府區安全，全體官兵堅守崗位，恪盡職責，現有個別兵員涉嫌違法，已依法展開究責，而所屬督導單位也將強化軍中公務機密保護的法制宣導訓練，提升國家安全防衛意識，期許能加強防杜不法，強化國防安全韌性。

他強調，府方高度關注且非常嚴正看待此案，並譴責任何傷害民眾與國家的叛國行為，相關單位將全力配合後續司法偵辦。（編輯：蘇志宗）1131206

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