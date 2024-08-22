共諜案大幅增加保防經費卻減少 監院促國安高層正視

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委賴振昌今天說，近年國軍保防單位查獲共諜案件大幅增加，且滲透對象、樣態都與以往不同，但保防經費編列卻不增反減，監察院促國安主管高層及行政院正視妥處，並督促國防部檢討改進。

監委賴振昌、賴鼎銘透過新聞稿指出，近年解放軍除加速現代化的建軍整備外，也必然積極建構所謂島內策應力量，派遣共諜進行滲透蒐情，應是中共情工單位目前重點工作之一。

監委說，為因應當前外有共機共艦連番襲擾、內有共諜潛伏伺機而動的嚴峻情勢，國安主管機關與行政院應正視妥處，並督導國防部檢討建構堅實的人員反情報機制，並在保防人員配置、經費編列、職權工具、法令依據及人員升遷與獎勵等各方面，給予最充分的支持，全力防堵共諜滲透，並與檢調密切協作偵破潛伏共諜網。

監委表示，民國100年到112年度期間，查獲共諜案計40案，涉案軍文職人員共113人；90年到99年偵辦共諜案件13案，涉案軍文職人員共9人。兩相比較，近13年共諜案件較前10年增加為3.1倍、涉案軍文職人員增加為12.6倍，洩漏國防機密之數量增加為1.7倍。

監委指出，其中有多件「極機密」國防機密外洩，如再計算疫情後的111年1月1日到113年6月15日止，蒐獲中共情工單位網路勾聯情訊，更高達1706件，監察院對國軍保防單位的努力表達肯定。

調查發現，中共情工部門從過往滲透對象，以國軍高階及機敏單位幹部為主，以旅遊招待方式在境外會晤吸收，中共近年改變為滲透對象已不分階級，且不再以「竊密」或「發展組織」為前提，轉而要求承諾「潛伏、戰時不抵抗」就給予高額報酬方式，簽署宣誓書，有別既往滲透態樣。

監委說，中共以網路運用時下流行網路社群、遊戲平台隨機接觸利誘官兵，另刊載「軍人專案」及「國軍專區」等貸款資訊，吸引急需用錢的官兵，擴大蒐情觸角，有愈發嚴重趨勢，甚至利用虛擬貨幣為支付工具，加劇保防單位查證難度，國軍面對的挑戰是史無前例。

調查發現，國軍整體保防人力編制雖逐年調增，但整體保防現員、政戰局本部、各軍種司令部、軍團、指揮部、聯兵旅與軍安總隊現有保防人力，不僅未能達到編制員額，編現比反而逐年下降，難以表徵國軍將致力完成保防陣容的建置決心。

監委指出，在保防經費編列上，100年到113年政戰局的整體預算卻不增反減，且政戰局占國防部預算比率，近年來更低到難以想像的地步；政戰局各級保防單位10餘年來預算僅有極微幅增加，如扣除通膨等因素，等同實質減少預算。

監委說，這與中共傾舉國之力支持情工單位對台工作形成強烈對比，不僅對於國軍相關保防業務推動產生負面影響，且必然招致對岸更多且不斷翻新的滲透攻堅作為，實屬不智。監委認為，國安主管高層及行政院宜督責國防部積極增補國軍保防人力，並在經費上予以充分支持。

監察院外交及國防委員會今天通過賴振昌、賴鼎銘針對國軍反情報機制系統性缺失所提出的調查報告，促請國安主管高層及行政院正視妥處，並督促國防部切實檢討改進。（編輯：翟思嘉）1130822