航特部現退役軍人謀駕軍機叛逃共諜案 8人判刑最重13年

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（中央社記者劉世怡台北22日電）高院今天審結共諜案，航特部中校謝孟書被教唆陰謀駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，軍人陸駿方拍攝心戰影片表願意投降中共，謝男等人最重被判13年，可上訴。

判決指出，退役男子陳裕炘（另行通緝）前因案逃亡大陸地區，為取得台灣軍事情報，與時任少校教官蕭翔云接觸，以支付工作費為對價，要求引介現役軍人為大陸地區發展組織，蕭男在民國110年8、9月間應允之，陸續吸收退役軍人謝秉成及現役康奕彬、何信儒加入中共工作組織。

判決指出，蕭翔云將軍事機密交付陳男外，並將康、何提供的部分軍事（國家）機密交付陳男；蕭翔云收受賄賂共計新台幣62萬元，另交付賄賂予康、何各70萬元60萬元。

判決指出，謝秉成經蕭翔云介紹與陳男接觸後，111年底至112年3月間，陸續吸收中校謝孟書及洪睿洋、陸駿方加入中共工作組織，並將洪睿洋、謝孟書提供的部分軍事（國家）機密或公務上應秘密文書交付陳男，及向陸男收集公務上應秘密文書。

後來教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，並交付賄賂予洪睿洋44萬6000元、謝孟書55萬6000元及泰銖4萬元、陸駿方1萬元。

判決指出，謝孟書研擬計畫，為陰謀投敵行為，陸駿方另依謝秉成的指示，拍攝心戰影片，敘述服役單位、職稱等，表願意投降中共解放軍之旨。

判決指出，劉立齊在112年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。

台灣高等法院刑庭發言人顧正德表示，合議庭審理結果，認定被告蕭翔云等人犯罪事證明確，審酌謝秉成身為中華民國國民竟為大陸地區發展組織，居間交付賄賂，蕭翔云等7人行為時為現役軍人受國家栽培，甚至軍事機密攸關國家安全，竟為金錢所誘，為大陸地區蒐集軍情，造成重要機密外洩。

顧正德指出，謝孟書更陰謀投敵，陸駿方配合拍攝心戰影片，他們的行為均違反效忠國家，保國衛民，確保國家安全的法定職務，嚴重危害國家安全與台灣人民福祉。

合議庭考量被告等人洩密的期間、交付文件的機密屬性、數量、獲利對價，違反法定職務的嚴重情節，分別量刑判刑。

顧正德表示，蕭翔云犯貪污治罪條例收受賄賂罪，判刑9年；又犯陸海空軍刑法的交付關於中華民國軍事上應秘密文書罪共2罪（關於康奕彬、何信儒部分），各判刑5年6月，應執行有期徒刑13年。

謝秉成犯國家安全法的為大陸地區發展組織罪，判刑6年；又犯貪污治罪條例交付賄賂罪共3罪（關於洪睿洋、謝孟書、陸駿方部分），分別判刑2年4月、3年、10月，應執行有期徒刑8年。

康奕彬等人犯俊貪污治罪條例收受賄賂罪部分，康奕彬判刑7年2月、何信儒7年4月、洪睿洋7年、謝孟書9年、陸駿方5年6月；劉立齊犯陸海空軍刑法的刺探軍事機密罪，判刑1年6月，上述被告依法被宣告褫奪公權及犯罪所得追繳沒收。

吳志鵬被訴貪污治罪條例收受賄賂罪部分，因無法證明犯罪，諭知無罪。陳裕炘未到案（疑滯留大陸地區），經檢方起訴，高院通緝中。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1130822