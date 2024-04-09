退將夏復翔涉共諜案 二審罪證不足改判無罪

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（中央社記者張已亷高雄9日電）海軍退役少將夏復翔、前台聯立委羅志明涉共諜案，一審夏復翔被依違反國家安全法罪判5個月徒刑、羅志明無罪，雄檢上訴；高雄高分院今天宣判，兩人均獲判無罪。

針對夏復翔為「黃埔軍校同學會」發展組織改判無罪部分，台灣高等法院高雄分院新聞稿指出，「黃埔情高球賽」自民國98年起每年辦理，因考量海軍退將多居住高雄，夏復翔才受時任陸軍官校校友會總會長甯攸武指派，擔任高球賽參與者聯繫事宜，難以認定夏復翔有物色、引介退將行為。

法官認為，雖可預期中方會藉比賽活動表達「一國兩制」等政治理念，但上述行為屬嚴重偏離球敘交流主軸，非參與者所樂見，再經夏男評估參與者為海軍退將，不可能盲目追隨而遭對方招攬、吸收，且當時兩岸各界為頻繁對等交流狀態，不能因數年後中、台兩國情勢轉趨緊張就認定夏復翔為舉辦國發展組織。

對於維持原審無罪部分，合議庭認為，依檢察官提出事證，難以證明李鷹確實屬於中國軍事機構人員，再者，受夏復翔等2人引介赴中國參加珠海航空展等活動的退將中，部分人員根本沒有相應出入境紀錄，而實際參與活動退將也不是受2人引介，珠海航展也非鎖定台灣退將，而是為全球航空產業或軍事迷舉辦，至於赴中旅遊部分，則欠缺曾與中共解放軍及台辦官方人員座談、餐敘等確切證據。

高分院表示，夏復翔改判無罪部分得上訴；夏、羅2人維持原審判決無罪部分，須有刑事妥速審判法第9條理由，始得上訴。

全案起於羅志明在民國102年間因業務往來結識李鷹，並遭中共勢力吸收，羅志明先引介海軍退役少將夏復翔接受中共勢力吸收，羅、夏2人受指示共同或由夏單獨以其國軍人脈，長期物色招攬或引介國軍特定階級、軍種退將赴中接受落地招待，並遭以座談等方式宣傳「和平統一」及「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想。

高雄地檢署指出，2人共引介48名退役高階軍官前往中國參加孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光、三二九黃花崗72烈士紀念活動、珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動、四川成都參訪團、珠海航空展等活動，出團達13次、高達194人次，受招待軍官中，不乏有曾受表揚的將校級軍官。檢方偵結將2人依違反國家安全法起訴。（編輯：孫承武）1130409