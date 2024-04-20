海軍退役少將涉共諜案 健康不佳聲請交保獲准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄20日電）祝姓男子、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將涉共諜案，高雄高分檢依國安法等罪起訴後聲請續押獲准，但祝男、孫男以健康不佳聲請交保，法官裁定2人各以50萬、60萬交保。

祝男、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將涉共諜案，台灣高等檢察署高雄檢察分署上月依國家安全法等罪起訴3人。其中孫男、祝男因遭認為有逃亡之虞，檢方聲請續押3個月獲准，但2人以健康狀況不佳等為由聲請交保。

高雄高分院刑事裁定書指出，祝男以年事已高，長年受糖尿病、高血壓、高血脂、高膽固醇血症等病纏身，更因罹患甲狀腺惡性腫瘤而切除甲狀腺，身體孱弱等理由；孫男則以願受限制出境出海，且交付護照、大陸地區居住證、定期報到等處分，且腰會痛，一個晚上要起來好幾次等語，據此聲請交保。

法官經徵詢檢察官意見和相關事證後，認為交保處分同時限制出境出海、限制住居應足以形成約束力，據此裁定祝男、孫男各以新台幣50萬元、60萬元交保。並自4月18日起限制出境出海、限制住居8個月。

全案起於與軍方交好的黃埔聯誼會會長祝男、高雄市退伍軍人協會理事長劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將等3人遭中共勢力吸收後，自民國106年至去年間，長期物色引介國軍特定階級、軍種退役的高階軍官赴中國及美國等地接受落地招待，提供對岸拉攏、吸收機會，並宣傳「和平統一」及「一國兩制」等統戰思想。

檢方初估至少有數十名退役軍官曾受招待，約談超過20名退役將領包含上將、中將等人。檢方訊後，認定祝男等3人已涉違反國安法、為大陸地區發展組織等罪嫌。（編輯：謝雅竹）1130420