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2男染毒缺錢起歹念 假碰撞車禍強索財物遭逮

2024/4/2 11:51
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）因吸毒而缺錢花用的詹男和張男竟利用假碰撞車禍手法，於3月中旬隨機向兩名駕駛強索財物和解，北市警方獲報後循線追查，近日持拘、搜票於新北市逮捕兩嫌，並查獲毒品等證物。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所日前獲民眾報案，指其於3月17日下午4時許騎車行經市民大道四段一帶前的人行道時，突遭兩男半路攔截，並指控其駕車碰撞，導致對方手機摔損，藉此要求現金新台幣數千元和解，報案人認為遭到恐嚇取財而向警方求助。

同時，警方追查發現，案發同日下午1時許，上述兩嫌也在大安區復興南路一段附近，以相同手法對其他民眾實施詐術，但因當事人要撥打110請警方到場處理，兩嫌才未得逞。

專案小組積極追查偵辦，於3月27日持拘票和搜索票於新北市八里區將涉案45歲詹男、46歲張男拘提到案，並搜索查扣作案用破損手機2具、一級毒品海洛因等證物。

經查了解，詹、張兩男因染有毒品陋習，所以才心生歹念利用被害人花錢消災心理，伺機誆騙錢財，全案詢後依涉嫌詐欺、恐嚇取財及毒品危害條例移請台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1130402

#台北地檢署
#台北市警察局大安分局
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