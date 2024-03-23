印度男搭訕落單女大生 稱祈福涉詐財被逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北23日電）1名女大學生日前在台北車站附近獨自行走，遇印度籍男子搭訕，對方稱可協助祈福等為由，女大生事後被索討新台幣500元，認為遭騙報警。印度籍男子遭警方逮捕後坦承涉案。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，忠孝西路派出所日前接獲民眾報案指稱在中山南路、忠孝西路口被外籍人士詐騙，獲報後調監視器掌握涉案男子身影。

警方查出，被害女大學生日前獨自在台北車站附近行走，忽然遇到穿西裝年約30歲印度籍男子搭訕，對方稱想與被害人玩猜數字及顏色等遊戲，因多次猜到被害人所選定數字，趁機提及會通靈。

被害女子被話術誘騙，印度籍男子就加碼提及可協助祈福禱告保佑事事順心，事後卻不斷向被害人索討金額及禮物，被害人付500元後認為遭騙報警。

警方調閱沿線監視器畫面，掌握印度籍男子移動至萬華區出租套房地點，派員前往查緝，順利把人帶回偵詢。

警方表示，印度籍男子稱是在2月底來台灣觀光，並提及是對方自願提供相關費用。警方初步研判印度籍男子透過類似手法已詐財多次，警詢後依詐欺罪嫌把印度籍男子函送台北地檢署偵辦。

警方指出，類似詐財手法層出不窮，2月底曾發生2名印度籍男子在台北市信義商圈搭訕落單民眾，自稱可幫祈福或有讀心術等為由索費，事後遭法辦。2022年底，南港展覽館附近也發生印度籍男子以祈福等為由詐財手法。

中正一警分局表示，外籍人士以讀心術、祈福禱告等方式向民眾搭訕後再糾纏騙財，民眾勿輕易交付財物，遇類似情形應立即報警。（編輯：方沛清）1130323