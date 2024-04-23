台商父子當共諜利誘軍人洩密 各判8年徒刑
2024/4/23 17:03（4/23 17:16 更新）
（中央社記者楊思瑞台南23日電）曾在中國大陸經商的黃姓父子被控利誘吸收2名軍人，收集軍方機密文件交給中共情報人員，台灣高等法院台南分院今天判黃姓父子各8年徒刑，2名軍人因收賄，各被判7年、6年。
台灣高等檢察署台南檢察分署起訴指出，黃姓男子於民國104年間前往中國廈門市經商，結識中共情報機關官員後，受對方利誘，與兒子一起在台灣發展組織，以應允提供高額工作費方式吸收現役軍人。
起訴內容指出，黃姓父子吸收時任空軍防空暨飛彈第501營葉姓上士、空軍防空暨飛彈第301營蘇姓中尉排長，除收取軍人身分證等個人資料，並要求簽立「效忠自願書」，再安排前往外國與中共官員見面。
黃姓父子與葉、蘇2人共同收集8項關於漢光演習等軍事機密文件，再以親自攜往中國地區，或以手機通訊軟體傳送圖片影像給中共官員，黃男犯罪所得新台幣45萬6000元、兒子犯罪所得126萬元、葉姓上士犯罪所得21萬元及蘇姓排長犯罪所得10萬元。
台南高分院今天宣判，合議庭法官認為，黃姓父子觸犯數項罪名，應各從重論以「為大陸地區軍事機關發展組織罪」，考量2人於偵查中自白，各應依相關規定減輕其刑，各處有期徒刑8年，各已繳回犯罪所得45萬6000元、126萬元沒收。
判決指出，葉、蘇2人涉公務員違背職務行為收受賄賂罪，考量自白犯行，且均自動繳回犯罪所得，均應依相關規定減輕其刑，蘇男處徒刑7年，褫奪公權5年，已繳回犯罪所得21萬元沒收，葉男處徒刑6年，褫奪公權5年，已繳回犯罪所得10萬元沒收，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1130423
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