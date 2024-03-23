高雄鋁工廠爆炸2死 市府勒令停工開罰30萬

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（中央社記者李卉婷、洪學廣高雄23日電）高雄市湖內一家鋁工廠今天發生爆炸工安意外，造成2死6傷。橋頭地檢署下午抵達事故現場進行勘驗，釐清事故原因及責任。現場已勒令停工，勞工局並處最高30萬元罰鍰。

高雄市勞工局說明，業者灌模作業期間疑控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，將再予檢查釐清。勞檢處已勒令現場立即停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項，以及職業安全衛生設施規則第180條，並處以最高30萬元罰鍰。

目前現場進行殘火處理及持續降溫。橋頭地檢署告訴中央社記者，檢察官中午1時多抵達事發現場勘驗，釐清事故原因跟相關責任；至於2名已罹難的外籍移工部分，則須待相關程序完成才會會同法醫相驗遺體。

公安事故發生在上午8時多，消防局獲報到場進行檢傷分類、救護後送，共8名男性送醫，包括3名台灣人、5名外籍勞工。其中50多歲、37歲的2名泰國籍勞工被救出時檢傷級數都是一級，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），經送台南成大、台南市醫後仍宣告不治。

3名外籍勞工留院醫治中，30歲的男子檢傷級數也是一級，現仍在台南成大手術中；另1人急診觀察、1人出院。台籍47歲王姓、47歲林姓、34歲曾姓等3男意識清楚、生命徵象穩定，分別送國軍左營醫院、台南新樓醫院觀察。曾男稍後已出院。（編輯：孫承武）1130323