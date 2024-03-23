更多編輯台推薦新聞：
鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

香港基本法23條3/23生效 港人：不知道紅線在哪 看不到未來
兩岸

香港基本法23條3/23生效 港人：不知道紅線在哪 看不到未來

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄鋁工廠爆炸2死 市府勒令停工開罰30萬

2024/3/23 14:48（3/23 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市湖內區一間鋁工廠23日上午發生爆炸，工廠內部面目全非。（高雄市消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月23日
高雄市湖內區一間鋁工廠23日上午發生爆炸，工廠內部面目全非。（高雄市消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷、洪學廣高雄23日電）高雄市湖內一家鋁工廠今天發生爆炸工安意外，造成2死6傷。橋頭地檢署下午抵達事故現場進行勘驗，釐清事故原因及責任。現場已勒令停工，勞工局並處最高30萬元罰鍰。

高雄市勞工局說明，業者灌模作業期間疑控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，將再予檢查釐清。勞檢處已勒令現場立即停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項，以及職業安全衛生設施規則第180條，並處以最高30萬元罰鍰。

目前現場進行殘火處理及持續降溫。橋頭地檢署告訴中央社記者，檢察官中午1時多抵達事發現場勘驗，釐清事故原因跟相關責任；至於2名已罹難的外籍移工部分，則須待相關程序完成才會會同法醫相驗遺體。

公安事故發生在上午8時多，消防局獲報到場進行檢傷分類、救護後送，共8名男性送醫，包括3名台灣人、5名外籍勞工。其中50多歲、37歲的2名泰國籍勞工被救出時檢傷級數都是一級，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），經送台南成大、台南市醫後仍宣告不治。

3名外籍勞工留院醫治中，30歲的男子檢傷級數也是一級，現仍在台南成大手術中；另1人急診觀察、1人出院。台籍47歲王姓、47歲林姓、34歲曾姓等3男意識清楚、生命徵象穩定，分別送國軍左營醫院、台南新樓醫院觀察。曾男稍後已出院。（編輯：孫承武）1130323

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#勞檢處
#橋頭地檢署
#勞工局
延伸閱讀
高雄工廠爆炸6傷2死 疑灌模作業控制系統異常高雄工廠爆炸2死 環保局：111年以來稽查業者23次開罰6萬台南工安意外 疑鋁圈噴出砸員工釀1死1傷火災躲浴室是錯的 正確逃生觀念報你知
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206