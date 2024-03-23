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高雄工廠爆炸6傷2命危 疑灌模作業控制系統異常
首頁 / 社會

高雄工廠爆炸2死 環保局：111年以來稽查業者23次開罰6萬

2024/3/23 11:49（3/23 12:00 更新）
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高雄市湖內區鋁工廠23日發生氣爆工安意外，共8人送醫，其中2人無生命跡象。業者初步表示，當時灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月23日
高雄市湖內區鋁工廠23日發生氣爆工安意外，共8人送醫，其中2人無生命跡象。業者初步表示，當時灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月23日
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（中央社記者蔡孟妤、張榮祥高雄23日電）高雄湖內鋁工廠今天上午發生氣爆工安意外，造成2人命危送醫不治。高雄市環保局表示，111年至今已針對業者共稽查23次，開罰6萬元。

高雄湖內一間鋁工廠今天上午8時23分發生氣爆工安意外，疑控制系統異常降溫水量不足，鋁水接觸時爆炸。

消防人員統計現場共8名男性傷者，其中2名泰國籍勞工呈現OHCA（到院前心肺功能停止），分別送往成大及台南市立醫院。成大及台南市醫表示，2名OHCA病患中，1人到院已明顯死亡、1人經搶救後不治。

另外其餘6名傷者則分別送往奇美、新樓、國軍左營醫院、高雄榮總等醫院，持續救治中。事故原因後續由相關單位調查中。

環保局發布訊息表示，民國111年至今，針對這間鋁業業者進行空污、噪音、廢棄物等環保稽查共23次，違反廢棄物清理法共開罰7張罰單，共裁罰新台幣6萬元。

勞工局說明，業者初步表示灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，勞工局將再檢查釐清。同時分派職災個案管理員赴各醫院慰助罹災者及其家屬，並協助後續補助及醫療事項。

此外，高雄市長陳其邁獲悉後取消出席上午全國輕艇短距離競速錦標賽暨大港開划龍舟錦標賽開幕式行程，指示相關單位即刻投入救援與後續調查事宜。（編輯：郭諭儒）1130323

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#高雄市
#高雄市環保局
#陳其邁
#勞工局
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