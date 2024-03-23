高雄工廠工安意外 陳其邁赴台南2醫院探視傷患

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄湖內鋁工廠今天上午發生工安意外，造成2死、6傷，高雄市長陳其邁趕往台南2醫院探視傷者。而業者以手寫聲明道歉，並表示會積極配合調查及負起相關責任。

高雄湖內鋁工廠上午8時23分發生工安意外，市府警消、衛生等局處，一共出動15車33人前往現場搶救。陳其邁得知意外後，立即指示警消相關局處全力投入搶救工作，並趕往台南成大醫院及新樓醫院探視傷者。

陳其邁表示，將協助罹災傷亡移工後續補助及醫療事宜。事故原因正由相關單位調查中。

對於工廠發生意外，業者以手寫聲明指出，今天發生的廠房意外事故，事出突然，本公司在此向員工、家屬及社會大眾表達12萬分歉意，後續會積極配合調查及負起相關責任，絕不逃避。

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勞工局說明，業者初步表示是灌模作業期間，疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，將再予檢查釐清。勞檢處已勒令現場立即停工，針對違反職業安全衛生法，處以最高新台幣30萬元罰鍰。

後續除慰助傷者及協助後續醫療外，勞工局也分派職災個案管理員赴各醫院慰助罹災者及其家屬，對於罹災傷亡移工，將與泰國駐台辦事處協助移工家屬處理後事，並確保其職災補償權益。（編輯：郭諭儒）1130323