高雄工廠爆炸6傷2死 疑灌模作業控制系統異常

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（更新）成大及台南市醫表示，2名OHCA病患中，1人到院已明顯死亡、1人經搶救後不治。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄湖內鋁工廠今天發生氣爆工安意外，共8人送醫，其中2人無生命跡象。勞工局指出，疑控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時爆炸，市長陳其邁取消行程指示投入救援調查。

高雄市消防局指出，湖內區中山路的鋁工廠上午8時23分發生工安意外，有多人受傷，警消獲報後趕赴現場，市府指示相關局處投入搶救，包括勞工局、警察局、環保局、衛生局EMOC、社會局及湖內區長等，共出動15車33人前往搶救。

消防人員到場進行檢傷分類、救護後送，統計現場共8人（皆男性）送醫，其中2名泰國籍勞工呈現OHCA（到院前心肺功能停止）、另2人意識模糊、4人意識清楚，分別送往國軍左營醫院、高雄榮總、成大、台南市立、奇美、新樓等醫院，事故原因後續由相關單位調查中。

勞工局則說明，業者初步表示灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，勞工局將再檢查釐清。同時分派職災個案管理員赴各醫院慰助罹災者及其家屬，並協助後續補助及醫療事項。

此外，市長陳其邁獲悉後也取消出席上午全國輕艇短距離競速錦標賽暨大港開划龍舟錦標賽開幕式行程，原定活動將由運動發展局長侯尊堯出席；幕僚證實陳其邁獲悉後指示相關單位即刻投入救援與後續調查事宜。

市府環保局則指出，經確認這間鋁業公司去年8月3日違反廢棄物清理法，共計開罰4張罰單，裁罰共計新台幣3萬元。（編輯：郭諭儒）1130323

高雄市湖內區鋁工廠23日發生氣爆工安意外，共8人送醫，其中2人無生命跡象。業者初步表示，當時灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月23日