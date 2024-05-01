海巡女下士翻拍公務秘密交付中國人士 涉貪起訴

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（中央社記者張已亷高雄1日電）海巡吳姓女下士缺錢花用，涉以手機翻拍公務秘密並交付中國人士，換取價值7萬餘元的虛擬貨幣。橋檢依貪污治罪條例、國家安全法等罪嫌起訴吳女，今天將在押吳女移由法院審理。

海巡署對此表示，吳女已經檢察官聲押獲准超過3個月，南部分署依陸海空軍軍官士官任職條例規定予以免職，自4月5日生效。

台灣橋頭地方檢察署起訴書指出，吳姓女下士案發時任職海洋委員會海巡署某岸巡隊機動站，供稱因缺錢於臉書（Facebook）尋找借貸資訊，遇有中國人士告知有一個金主反美、反獨，只要能支持金主的理念即可借款。

吳女供稱，對方進一步詢問是否能取得機敏資料並拍照回傳，因此於民國112年11月至12月間開啟公務電腦，以手機拍攝相關演練紀錄、會議及計畫等資料傳送給對方，獲取總價約新台幣7萬3528元的虛擬貨幣。

起訴指出，吳女後續再與對方達成協議，以50萬元代價收集海巡內部計畫及設施等國家機密，並向其他海巡人員刺探「你會接觸到這些嗎？儘可能弄全這種基礎設施資料」等問題時，遭拒絕而失敗。

檢方偵查期間，認為吳女有羈押必要，向橋頭地方法院聲押獲准，並循吳女收受虛擬貨幣的虛擬錢包等線索追查，發現吳女傳送秘密資料的對象為中國人士。

檢察官認為，吳女涉犯貪污治罪條例違背職務行為收賄罪、國家安全法為大陸地區收集公務上應秘密文書電磁紀錄罪、國家機密保護法為大陸地區收集國家機密未遂罪等罪嫌，依法提起公訴。（編輯：蕭博文）1130501