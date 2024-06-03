退役中校涉共諜案遭追繳12年退休金 敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北3日電）退役中校杜永心涉共諜案未遂，判刑確定，並遭軍方認定喪失領受退除給與權利，追討已領12年退休金等。杜男不服提行政訴訟，一審敗訴後提上訴，二審最高行政法院駁回確定。

二審最高行政法院日前駁回杜永心上訴，全案確定；實際追繳退休金的確切金額，由原服務機關人事單位計算為準。

刑案起訴指出，國防部聯勤總部退役中校杜永心於1994年2月退伍後到中國經商，被中共情報單位中央軍事委員會政治工作部某科長吸收為共諜，替中共發展組織。

杜永心回台後，自2011年起，以贈送金錢、茶酒或邀約出國旅遊等方式，意圖吸收有經濟困難的舊識、曾在陸軍聯合兵力作戰旅擔任作戰科長的蔡姓中校。

杜男邀約蔡男適時表態，必要時拿出誠意為中共效忠，並要求蔡男自拍影片表示「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」藉此表達台海發生戰爭時，採取消極不抵抗作為。

蔡男察覺有異，錄音自保，並向檢調繳回現金、禮品。檢方依違反國家安全法起訴杜永心，蔡男獲不起訴。

一審的新北地方法院認定杜永心意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織未遂，依違國家安全法判處有期徒刑4年。案經上訴，二審台灣高等法院仍判杜男4年徒刑，最高法院駁回上訴確定。

案件判刑確定後，國防部空軍司令部重新審定杜永心的退除給與，於2022年6月間做出原處分，以杜男在領俸期間犯國安法之罪，經判刑確定，喪失請領退除給與權利，並應繳回自實際犯罪時即自2011年10月起已支領的退除給與。杜男不服原處分，循序提起行政訴訟。

一審的台北高等行政法院審理認定，杜男犯國安法刑案，經判決確定，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與，應予追繳，原處分無誤，判杜男敗訴。杜男不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理。（編輯：李淑華）1130603