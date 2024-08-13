菲律賓華裔市長疑共諜遭撤職 事件發酵後已不知去向

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（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）菲律賓監察專員辦公室今天宣布將華裔市長郭華萍撤職。這名女市長涉及多起瀆職行為，且被質疑為中國間諜，她在事件發酵後即不知去向。

監察專員辦公室（Office of the Ombudsman）今天公布調查報告，認定郭華萍（Alice Guo）犯下「嚴重不當行為」，應予撤職，取消所有退休福利，且永久不得重新進入公職。

調查報告稱，跡象顯示郭華萍蓄意犯法。

郭華萍於2022年5月當選菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，今年5月開始在參議院、司法部、監察專員辦公室及地方法院面臨利用職權包庇離岸博弈產業以及非法競選公職等指控。

離岸博弈產業是在菲律賓營運的線上賭博公司，主要服務對象是中國客戶，這些公司被指與諸多犯罪活動有關，包括人口販運、綁架和詐騙。

監察專員辦公室同時裁決12名班班市政府官員瀆職，將他們停職3個月，包括副市長在內。

郭華萍曾到菲律賓參議院接受質詢，但她無法明確說明家族歷史及成長經歷，而被參議員質疑為中國間諜。

菲律賓國家調查局（NBI）稍早前比對指紋發現，郭華萍的指紋與另一名同名中國籍女性相同，認為兩人是同一人。

由於郭華萍可能是中國籍，監察專員辦公室今年5月底即在菲律賓內政部的要求下，將郭華萍停職6個月，以利調查程序。

今年7月，郭華萍連續缺席參議院有關離岸博弈產業的聽證會，而被參議院下令逮捕，但她迄今下落不明。

菲律賓司法部目前正在調查有關郭華萍的人口販運指控，若檢察官決定對她提出控告，法院將正式發出拘捕令。此外，菲律賓移民局也已將郭華萍列入監視名單。（編輯：陳承功）1130813