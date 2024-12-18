數發部首次參與美國網路風暴演練 深化國際資安聯防

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（中央社記者蘇思云台北18日電）數發部資安署今年首度受邀參與美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）舉辦的第9屆網路風暴演練，與11個國家、逾2200名資安專家共同參演，模擬重大資安事件的應處與跨國聯防機制，因應未來資安事件，先行建立直接聯繫管道。

網路風暴演練（Cyber Storm IX）為美國CISA每2年舉辦1次的演練活動，演練對象納入美國聯邦、州、地方政府及關鍵基礎設施部門，也邀請國際夥伴共襄盛舉。

資安署今天發布新聞稿，演練內容包含重大資安事件對美國及國際夥伴相關關鍵基礎設施的衝擊，透過演練重新檢視政府機關、民間組織、關鍵基礎設施及國際夥伴之間的資通安全事件應變程序運作，並確認情資分享等機制的有效性，強化美國與國際夥伴關鍵基礎設施資安防護韌性。

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今年是台灣首度參與網路風暴演練，由資安署領軍，偕同國家資通安全研究院及國防部資通電軍指揮部共同參演，演練期間演練團隊參與事件分析，並納入台灣現行國家資通安全通報應變中心（N-CERT）及國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）機制，進行資安警訊與情資發布等。

資安署表示，會後也與美方交流，雙方都認為演練相當成功，可回饋到國內現有機制，並倡議各領域或國際夥伴可以進行相關演練，在重大資安事件發生前，確保有充足準備。（編輯：林家嫻）1131218