研調：台灣第3季每週遭網攻4129次 亞太區最多

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（中央社記者吳家豪台北12日電）資安業者Check Point今天公布最新數據，今年第3季全球各組織平均每週遭網路攻擊1876次，年增75%，其中，台灣平均每週遭受網路攻擊4129次，位居亞太地區之首。

根據Check Point旗下威脅情報部門Check Point Research統計，台灣受網路攻擊次數最多的前3大產業依序為硬體供應商、政府與軍事機構、製造業，平均每週遭攻擊次數分別為7046次、5357次、4175次。

此外，全球第3季最常被用於網路釣魚攻擊的前5大品牌為微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和WhatsApp。

Check Point發布新聞稿指出，今年第3季全球數位環境經歷了前所未有的網路攻擊遽增，不僅凸顯組織面臨的網路威脅在數量和強度上都顯著升級，也揭示網路犯罪戰術的演變，以及加強網路防禦的迫切性。

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Check Point數據顯示，今年第3季全球各組織平均每週遭網路攻擊1876次，季增15%、年增75%。教育與研究機構為最容易遭網路攻擊的產業，每週平均遭3828次攻擊，接下來是政府與軍事機構（平均每週2553次）、醫療保健機構（平均每週2434次）。

非洲是第3季全球遭受最多網路攻擊的地區，每週平均遭受3370次攻擊，年增90%，歐洲和拉丁美洲也有顯著增加。亞太地區每週平均遭攻擊2863次，年增55%，其中台灣每週平均4129次，年增44%，位居亞太第一。（編輯：林家嫻）1131112