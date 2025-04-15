台灣資安大會 AIT處長谷立言：很自豪能與台灣打造韌性環境

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（中央社記者楊堯茹台北15日電）美國在台協會處長谷立言今天出席台灣資安大會時表示，美國很自豪能與台灣並肩共事，攜手打造一個具備韌性、安全且相互連結的環境。

美國在台協會（AIT）下午在官方臉書發文表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）今天與總統賴清德一同出席全台規模最大的資安商展「CYBERSEC 2025台灣資安大會」，展現美國強化台灣資安防衛的決心。

谷立言特別強調美台攜手合作並建立產業夥伴關係的重要性，並表示，美國很自豪能與台灣並肩共事，攜手打造一個具備韌性、安全且相互連結的環境，這不只是為了美國自身，也為了全球的夥伴與盟友。

谷立言進一步指出，資安的核心在於建立信任、推動創新，並守護共同珍視的價值，例如開放、透明與法治。

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谷立言也特別讚揚經濟部標準檢驗局，完成「美國國家標準與技術研究院（NIST）網路安全框架2.0」繁體中文版翻譯，這將有助於提升台灣的資安實務能力。

谷立言說，美國與台灣正攜手同心，致力為人們打造一個更安全、更具韌性的資安未來。（編輯：翟思嘉）1140415