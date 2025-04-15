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推動資通安全3大戰略 賴總統：讓台灣成資安堅韌之島

2025/4/15 11:50（4/15 12:02 更新）
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CYBERSEC 2025台灣資安大會15日上午在台北南港展覽館2館登場，總統賴清德（圖）出席開幕式並致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年4月15日
CYBERSEC 2025台灣資安大會15日上午在台北南港展覽館2館登場，總統賴清德（圖）出席開幕式並致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年4月15日
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（中央社記者何秀玲台北15日電）總統賴清德今天表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，網路世界也站全球資安風險最前線，過去幾個月醫院、上市櫃公司等接連發生遭到勒索軟體攻擊事件，檢警偵破是中國駭客所為，顯示侵擾情形越來越嚴峻，政府公布「國家資通安全戰略2025」3大目標，目的就是要讓台灣成為資安堅韌之島。

賴總統今天出席「CYBERSEC2025 台灣資安大會」開幕式時指出，數位威脅持續提升，個人或組織都無法單獨面對，以去年政府網際服務網為例，每天平均遭受侵擾達到240萬次，是前年的2倍。

總統進一步表示，過去這幾個月，台灣更接連發生遭到勒索軟體Crazy Hunter攻擊事件，攻擊目標包括醫院、學校、上市櫃公司，檢警單位已偵破是中國駭客所為，這些都顯示台灣遭網路駭客侵擾情形越來越嚴峻。

賴總統說，去年他上任後在總統府成立全社會防衛韌性委員會，也邀請民間組織和專家共同參與，希望持續強化關鍵基礎設施，包括電信、運輸以及金融網路安全，希望讓台灣成為資安堅韌之島，並且進一步發展資安產業。

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賴總統指出，政府近期公布「國家資通安全戰略2025」，並根據戰略訂定國家資安發展方案，2025年至2028年有3大目標，包括強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系、構築新興科技防禦技術，希望藉此提升國家的數位韌性。

同時數發部也正在修訂資通安全管理法，希望藉由制度面及法治面雙管齊下，確保百工百業的資安防護越來越好。（編輯：林淑媛）1140415

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CYBERSEC 2025台灣資安大會15日上午在台北南港展覽館2館登場，總統賴清德（右2）出席台灣資安館開幕活動，與國安會祕書長吳釗燮（右3）等人一同主持啟動儀式。中央社記者翁睿坤攝 114年4月15日
CYBERSEC 2025台灣資安大會15日上午在台北南港展覽館2館登場，總統賴清德（右2）出席台灣資安館開幕活動，與國安會祕書長吳釗燮（右3）等人一同主持啟動儀式。中央社記者翁睿坤攝 114年4月15日
CYBERSEC 2025台灣資安大會15日上午在台北南港展覽館2館登場，總統賴清德（前左5）出席台灣資安館開幕活動，並與國安會祕書長吳釗燮（前左4）等人合影。中央社記者翁睿坤攝 114年4月15日
CYBERSEC 2025台灣資安大會15日上午在台北南港展覽館2館登場，總統賴清德（前左5）出席台灣資安館開幕活動，並與國安會祕書長吳釗燮（前左4）等人合影。中央社記者翁睿坤攝 114年4月15日
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