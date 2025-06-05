廣州公安控國軍網攻 陸委會：塑造長臂管轄錯誤印象

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）廣州市公安局今天宣稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。陸委會指出，此舉是為了塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查製造寒蟬效應。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，回應廣州公安局懸賞通緝台灣資通電軍人員。

梁文傑說，中國大陸的目的當然就是要塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，並藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。今天國防部已經對外說明，抹黑資通電軍執行企業網攻絕非事實。

梁文傑也提醒，不管是「抓捕誰」，如果有民眾配合中共並提供資料，這個行為有國安法的問題，「不要為了人民幣1萬塊隨隨便便做這件事，因為這個有國安法的問題」。

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資通電軍指揮部發布新聞稿表示，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實。

資通電軍指出，中共廣州市公安局5月20及27日，接連2次釋出企業遭網攻訊息，續由官媒大肆宣傳，再由國台辦發言人指控，到今天發布懸賞通緝，明顯屬脈絡性的操作，凸顯以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。（編輯：楊昇儒）1140605