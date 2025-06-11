廣州公安指網攻 國台辦：重點監管資通電軍人員

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國廣州市公安局日前稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，下一步將對資通電軍所有人員納入重點監管範圍，發現「違法犯罪活動」，依法嚴厲打擊。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，民進黨政府操縱資通電軍頻繁對大陸網路設施實施無差別攻擊、破壞，干擾社會秩序、損害民眾利益，「事實清楚、證據確鑿」。

她說，大陸將繼續依法採取有效措施一追到底，「決不輕縱」。

朱鳳蓮表示，一是將借助各類司法管道，「依法」嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人。二是將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經發現其「違法犯罪活動」，依法嚴厲打擊。三是堅決依法打擊民進黨政府與外部勢力「暗中勾結」，操縱資通電軍對大陸網路設施實施網路攻擊等違法犯罪活動。

中國廣東省廣州市公安局天河區分局日前發布通告，聲稱台灣資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，同時公布20人個資與人民幣1萬元（約新台幣4萬元）的懸賞通緝。

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資通電軍5日回應，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才是全球網路世界的共同威脅。

陸委會5日指出，大陸此舉是為了塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查製造寒蟬效應。（編輯：謝怡璇）1140611