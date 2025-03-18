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中國稱遭網攻公布國軍個資 卓榮泰：指鹿為馬

2025/3/18 09:51
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（中央社記者王揚宇台北18日電）中國國安部稱鎖定4名國軍資通電軍官兵並公布個資，表示查獲資通電軍在用的數10個網攻平台。行政院長卓榮泰今天受訪說，這是無的放矢、指鹿為馬，沒有這樣的行為與人員。

中國國家安全部微信公眾號17日發文，稱台灣資通電軍是「台獨分裂勢力的爪牙」，對大陸展開網路攻擊滲透活動。中方已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身分訊息，並公布其中4名「資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心」現役人員的照片、姓名等個資。

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立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關回應。

卓榮泰表示，這是無的放矢、指鹿為馬，也是在製造紛亂與國際麻煩，「我們沒有這樣的行為跟人員」。假造這樣的訊息，只是在發洩中共對台灣資安攻擊的藉口而已，台灣全力反對。（編輯：張均懋）1140318

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