廣州公安局懸賞通緝20名台灣資通電軍人員

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（中央社台北5日電）中國廣東省廣州市公安局天河區分局今天發布通告，對20名台灣「資通電軍」成員懸賞通緝。中國官媒新華社報導，「這是公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍」。

新華社今天報導，這份通告聲稱台灣資通電軍指揮實施的非法網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，對20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。提供有效線索以及配合警方的有功人員，將按每名犯嫌人民幣1萬元（約新台幣4萬元）的金額予以獎勵。

報導說，這是公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍，也是首次對台灣資通電軍有組織網路違法犯罪行為的集中打擊。

據報導，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團也同時聯合發布了「『蚍蜉撼樹』——台民進黨當局『資通電軍』黑客組織網絡攻擊活動調查報告」，曝光資通電軍的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網路攻擊案例等資訊。

報導稱，台灣國防部資通電軍指揮部負責統籌軍方、政府與民間網路技術力量，「專門負責對大陸和港澳地區開展網絡攻擊滲透，大肆竊取敏感數據和重要情報信息，配合美反華勢力對我開展輿論戰和認知戰，秘密策動『顏色革命』」等。

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中國近年頻繁公布來自台灣的網路攻擊。2024年9月中國國家安全部表示，隸屬台灣國防部的資通電軍對中國網路展開攻擊，其中包括駭客組織「匿名者64」；今年3月，中國國家安全部稱，鎖定4名資通電軍現役人員，並表示查獲資通電軍在用的數十個網攻平台。

5月20日，廣州市公安局天河區分局20發布警情通報稱，廣州一間科技公司遭到境外駭客組織的網路攻擊。公安機關調查後宣稱，該網路攻擊是來自台灣的駭客組織，攻擊規模及頻率自去年以來明顯提升。（編輯：張淑伶／陳鎧妤）1140605