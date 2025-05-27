中國廣州科技公司遭網攻 公安點名來自台灣駭客組織

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）新華社報導，近期廣州一間科技公司遭到網路攻擊，中國公安機關調查後發現，該網路攻擊是來自台灣的駭客組織，攻擊規模及頻率自去年以來明顯提升。

新華社今天報導，廣州市公安局天河區分局20日發布警情通報稱，廣州一間科技公司遭到境外駭客組織的網路攻擊，公安機關立即展開調查。

報導表示，該駭客組織針對10多個省分、1000多個涉及軍工、能源、水電、交通、政府等的重要網路系統，搜集相關系統基礎訊息和技術情報，並透過大範圍發送釣魚郵件、自製簡易木馬程式等手法，實施網路攻擊。

報導稱，經調查後發現，該駭客組織利用VPN（虛擬私人網路），透過來自美國、法國、日本等國的IP位置實施網路攻擊；去年以來，該駭客組織對目標攻擊的規模及頻率明顯提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國近年頻繁公布來自台灣的網路攻擊。2024年9月中國國家安全部表示，隸屬台灣國防部的資通電軍對中國網路展開攻擊，其中包括駭客組織「匿名者64」；今年3月，中國國家安全部稱，鎖定4名資通電軍現役人員，並表示查獲資通電軍在用的數十個網攻平台。

國防部資通電軍隨後回應，中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140527