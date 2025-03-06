美起訴中國人士駭攻台灣 外交部：無遭駭侵入跡證

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國起訴一群涉嫌駭客行動的中國人士，受害者包括台灣的外交部。外交部今天表示，經鑑識分析未有資通訊系統遭駭侵入的跡證，並批評中國駭攻行為令國際社會不齒，將與理念相近國家合作強化「資安協作聯防機制」。

路透社報導，美國聯邦官員指控10人合作竊取資料，其中8名嫌犯為中國民間資安公司安洵（I-Soon）的員工，其餘2人為中國公安部工作，起訴書指安洵為「中華人民共和國所僱用駭客生態系統的關鍵參與者」，攻擊目標包括台灣外交部。

外交部下午回覆中央社提問表示，外交部業務屬性機敏，為中國駭攻目標，經過鑑識分析，相關案件均未有資通訊系統遭駭侵入的跡證。

外交部強調，中國駭攻行為令國際社會不齒，美國更以法律手段制裁，外交部將持續與理念相近國家合作，並強化「資安協作聯防機制」，共同抵抗威權主義網路駭攻行徑。

外交部說明，中國駭客組織對全球民主國家政府機關、關鍵基礎設施及金融機構的駭侵企圖從未停歇。外交部建立完善資安防護機制及監控中心，24小時全年無休掌握異常情形，落實外交部及外館資安防護措施。

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外交部說，也與國內外政府建立資安情資分享機制，外交部持續監控、掌握並攔阻中國駭侵行為，充分掌握駭侵態樣及意圖。

至於此案與兩年前外交部公文外洩遭放暗網兜售有無關聯，外交部回應，經外交部會同相關機關查驗，調閱「資安監控中心」（SOC）紀錄，並經專業團隊鑑識分析，確認並無系統漏洞及人為疏失。另外，外交部已強化溯源機制，防阻其他外洩管道。（編輯：翟思嘉）1140306