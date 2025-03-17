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中國再稱遭國軍駭客攻擊 鎖定4名台軍現役人員

2025/3/17 08:40（3/17 09:49 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張淑伶上海17日電）中國國安部繼去年9月聲稱對台灣國防部資通電軍3名現役人員立案偵查後，今天再發文稱鎖定4名資通電軍現役人員，並表示查獲資通電軍在用的數十個網攻平台。

中國國家安全部微信公眾號今天發文，稱台灣資通電軍是「台獨分裂勢力的爪牙」，對大陸展開網路攻擊滲透活動。中方已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身分訊息，並公布其中4名「資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心」現役人員的照片、姓名等個資。

文章聲稱，台灣資通電軍專門組建網路戰聯隊，並僱傭社會駭客、網安公司作為外協力量，慣用的手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通訊、聯網攝像頭等關鍵資訊基礎設施；向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；盜取網路直播平台、聯網電子顯示屏的帳號密碼，獲取控制權後插播反宣傳內容等。

文章又說，自2023年起，資通電軍又以「匿名者64」組織等名義，在網路社交媒體平台散布消息，「竭力為民進黨當局謀獨行徑張目」。

文章說，資通電軍大量使用開源工具，「其安全防護措施猶如『皇帝的新衣』」。近期，中國國家安全機關已查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，發現其針對大陸重要領域實施攻擊竊密的新動向，並全部核查處置，斬斷竊密「黑手」。

文章重申去年公布的「懲獨22條」對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

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去年9月，中國國安部也曾發文，表示隸屬台灣國防部的資通電軍對中國網路展開攻擊，其中包括駭客組織「匿名者64」。當時中方還公布了3名疑似資通電軍現役軍人的姓名和照片，表示已對他們立案偵查。

隨後，資通電軍指揮部發布新聞稿，表示這些指控內容並非事實。資通電軍將持續強化國防網路安全維護等工作，確保國家安全。台灣國安單位同日也表示，這是中國國安部「做賊喊抓賊」，是中方刻意操作的不實訊息。（編輯：陳鎧妤）1140317

#資通電軍指揮部
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