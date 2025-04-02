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駭客攻擊馬偕醫院等多單位 刑事局偵破通緝中國浙江羅男

2025/4/2 12:59（4/2 13:59 更新）
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馬偕醫院日前遭駭客入侵，另外多家醫院、學校及上市公司也在2、3月間遭受攻擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）馬偕醫院日前遭駭客攻擊恐嚇，勒贖未果竟販售個資。刑事局今天說，經綜整分析多起類似案件入侵來源IP和手法，證實駭客實為中國大陸浙江省的羅男，已移送北檢偵辦並發布通緝。

刑事局今天發布破案新聞，科技犯罪防制中心主任林建隆表示，馬偕紀念醫院於2月6日遭駭客Crazyhunter以勒索病毒攻擊，造成電腦當機無法使用，並留言恐嚇院方交付贖金。

但駭客取贖未果後，於2月28日在網路論壇上揭露及販售個人資料。院方隨即向台北市警察局中山分局報案，隨即由刑事局科技犯罪防制中心與市警局刑警大隊科技偵查隊共組專案小組偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組調查發現，本案除馬偕醫院遭駭客Crazyhunter入侵外，另有多家醫院、學校及上市公司都在2、3月間陸續遭受攻擊，初步掌握約有11個機構。

經刑事局綜整並分析多起案件的入侵來源IP、手法以及惡意程式等資訊，證實駭客Crazyhunter的真實身分為中國大陸浙江省籍20歲羅姓男子，並任職於某資安公司，警方也查獲其金流等電磁紀錄。

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刑事局指出，羅男破壞社會秩序，甚至於暗網架設網站公告其駭侵對象及勒贖金額，意圖造成台灣民眾心理恐慌、破壞社會安定，其影響層面鉅大。

由於羅男涉嫌違反刑法妨害電腦使用罪、恐嚇取財罪及個人資料保護法，且駭侵攻擊對象為醫院、學校及上市公司，嚴重危害台灣治安，本案將依法查緝羅男到案，絕不寬貸，全案已移送北檢偵辦，並於昨天發布通緝。（編輯：張銘坤）1140402

#台北地檢署
#馬偕醫院
#駭客
#刑事局
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