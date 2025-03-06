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美國起訴中國駭客嫌犯 涉攻擊台灣外交部等政府機構

2025/3/6 03:30
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國今天宣布起訴一群涉嫌駭客行動的中國人士，制裁一家中國科技公司，並且懸賞1000萬美元，據稱他們進行長達數年的間諜活動，竊取了美國和世界各地受害者的訊息。

路透社報導，美國聯邦官員指控10人合作竊取他們鎖定的資料，其中8名嫌犯為中國民間資安公司安洵（I-Soon）的員工，其餘2人為中國公安部工作。

據報導，今天公布的起訴書形容安洵是「中華人民共和國所僱用駭客生態系統的關鍵參與者」。

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美國官員表示，美國國防情報局（DIA）、美國商務部、台灣、韓國、印度及印尼外交部、批評中國的新聞機構及紐約州眾議院（New York State Assembly）是被攻擊的目標。

根據這份起訴書及曼哈頓地方檢察官（又稱紐約郡地方檢察官）辦公室發布的聲明，駭客們還攻擊各種宗教人士和團體，包括一個未具名的「美國大型宗教組織」。（譯者：陳正健）1140306

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