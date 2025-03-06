馬偕1660萬筆個資傳遭販售 院方：檢調介入調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）馬偕醫院遭駭攻擊風波未歇，近期網路流傳疑似有駭客在論壇中公開販售馬偕1660萬筆病人個資。馬偕醫院今天3點回應，強調案件已進入檢調程序，提醒民眾網路詐騙盛行切勿上當。

衛生福利部資訊處長李建璋接受媒體電訪說明，目前在網路兜售的資料確實像是醫療資訊，是否來自馬偕有待大規模比對，現在已交由檢調追查；當初第一時間有守下來，並未像國外發生醫院整個停止運作，照護病人過程沒有中斷，但後續發現駭客同時加密及盜取資料。

馬偕醫院在2月上旬遭駭客攻擊後，彰化基督教醫院也被同款攻擊軟體「瘋狂獵人」（Crazy Hunter）入侵，衛福部日前已定調為系統性攻擊，已制定台灣首個「醫院勒索軟體應變教戰守則」，提供醫院SOP因應。

相隔數週，網路流傳疑似有駭客在論壇中公開販售馬偕1660萬筆病人個資。馬偕醫院今天提出3點說明如下：第1，本院資安管控採取零信任相關機制，遭受不明駭客侵入時，立即啟動資安緊急應變作業流程，同步通報衛福部資安聯防平台（H-ISAC）及向轄區分局報案，亦配合調查局台北市調查處偵辦，並透過衛福部專家進駐提供必要協助，網路上流傳資料亦由檢調人員進行比對，基於目前本案已進入調查程序，將不再針對此事件進行說明。

透過 Google News 追蹤中央社

第2，現今社會網路上各類詐騙手法充斥，再次提醒民眾，如接獲疑似詐騙電話，請不要聽從指示操作 ATM 或提供任何個人資料，並立即通報 165 警政署反詐騙專線。若對本院就醫資料有疑慮者，可撥打本院資安服務電話（02）2543-3535轉分機3564。

第3，本院將持續強化資安防護，並定期進行系統檢測與員工培訓，以確保醫療服務的穩定與安全。感謝社會大眾的理解與支持，馬偕醫院將秉持初衷，持續為病人提供最優質的醫療照護。（編輯：李亨山）1140306