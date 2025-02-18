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醫院遭駭引關注 資安署規劃關鍵基礎設施深度檢查

2025/2/18 18:17
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（中央社記者蘇思云台北18日電）馬偕醫院2月9日遭到勒索軟體攻擊，衛福部緊急因應，數發部資安署也有專家進駐醫院。資安署長蔡福隆今天表示，持續跟相關單位保持聯繫，也規劃推動關鍵基礎設施資安深度檢查，強化防護能量。

馬偕醫院2月9日開始遭到勒索軟體攻擊，因持續擴散，導致院內門急診系統500多台電腦當機，醫師打不開病歷，衛生福利部緊急介入後，並請數位發展部資通安全署派專家直接進駐醫院，衛福部已同步公告該病毒識別碼讓其他醫院知道。

數發部資安署今天下午舉行署長上任記者會，媒體關注今年是否會對醫院等關鍵基礎設施增加資安演練等。

蔡福隆會後受訪時表示，衛福部本身已有召開記者會說明，資安署主要是站在資安主管機關來做協助，由於當時勒索信件提到可能會有第二波攻擊，因此認為要做最壞打算與最好準備，派駐人員到第一線掌握狀況並作管制，包括擋下國外IP，也請內部做整體密碼更換，復原電腦狀況，確保急診等業務不受影響。

媒體關注醫院目前狀況，蔡福隆解釋，每天都透過群組跟相關單位保持聯繫，不好說未來如何，但目前沒有再發生比較大規模的攻擊。

資安署提到，今年底規劃2025跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise, CODE），CODE每2年舉辦一次，今年規劃以醫療作為演練場域，邀國外專家組成紅隊，國泰、馬偕、新光、長庚與彰基5家醫療單位也會參與，希望透過國際連結，提升關鍵基礎設施防護能量。

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蔡福隆指出，CODE主題去年就已規劃完成，醫療體系有許多儀器設備，系統確實複雜，相對風險較高，要做好聯網相關管控。規劃請資安院協助，做關鍵基礎設施資安深度檢查，以醫療健檢為例，有些健檢可能需花費5000元、有些有更多檢查項目可能到3萬元，由於油水電醫療等關鍵基礎設施對國家非常重要，希望建立團隊，透過深度檢測來強化防護能量。

至於單位預算刪減影響，蔡福隆表示，資安防禦還是核心中的核心，整體經費約刪減新台幣3500多萬元，影響最大的是出國經費700多萬元全數遭刪減，會先盡量調整，看能否透過視訊參與部分會議，強調資安署防禦工作不會鬆懈，「國家數位安全跟民眾息息相關，不能打折扣」。（編輯：張均懋）1140218

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