駭客組織Mirror Face鎖定日本網攻 警察廳：疑與中國政府有關

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本警察廳今天表示，駭客組織Mirror Face自2019年至2024年之間瞄準日本的安全保障、尖端技術資訊所發動的網路攻擊案件達210件，從網攻的對象、手法等來看，推論與中國政府有關。

日本共同社報導，知情人士指出，受害的團體包括2023年因遭到網攻導致資訊外洩的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）。

此外，與安全保障有關的日本防衛省（相當於國防部）等政府相關單位、人士、智庫、政治人物、記者、擁有尖端技術的民間企業等也遭到網攻。

日本警察廳的網路特別搜查部與全國警察調查結果得知，Mirror Face所使用的惡意軟體與中國國家安全部門有關的駭客組織「APT10」所用的類似。

Mirror Face瞄準的對象除了是中國所關心的領域，發動攻擊的時間帶與中國的勤務時間相同，放長假時就未進行網攻。日本警察廳綜合分析結果，懷疑Mirror Face的網攻是中國政府參與的組織性犯行。

日本產經新聞報導，Mirror Face自2019年左右開始特別針對日本實施網攻，在此之前，有一個被懷疑與中國政府有關的駭客組織「APT10」。

提供電腦防毒軟體及網路安全服務的趨勢科技公司（Trend Micro Inc.）指出，「Mirror Face和APT10在人員與技術上都有關連」。

趨勢科技表示，APT10開始活動是2009年左右，主要以美國為網攻對象，日本、英國等也遭到網攻，受害公司的行業包括金融、電信、製造、醫療保健和生物科技等。2018年左右，在美日英等國點名譴責後，未見APT10活動，但彷彿替身出現似地，Mirror Face開始活動。

日本警察廳指出，Mirror Face初期開始的網攻手法是用電子郵件傳送惡意軟體，這些電郵傳到與安保、國際關係有關的政府機關、政治人物、媒體等。趨勢科技指出，這些電郵的網攻僅針對日本。

日本警察廳分析發現有幾個案例是，電郵文字有會引起興趣的「台灣海峽」、「日美同盟」等字眼，幾次傳送電郵，建立信賴關係後，就會傳送惡意軟體進行網攻。2023年左右開始，受害的有半導體、資訊通訊、航太領域尖端科技等企業。

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這個組織也利用虛擬私人網路（VPN）等進行網攻。趨勢科技指出，利用VPN的脆弱性發動網攻，受害的主要是以日本為主，及其周邊的國家台灣等。

這類網攻的惡意軟體編碼有的寫著簡體中文字，加上發動網攻的時間帶等，日本警察廳推論Mirror Face與中國政府有關。（編輯：韋樞）1140108