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吳崢：中國3個80年論述 企圖抹去中華民國存在

2025/6/25 17:37
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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨今天召開中常會，據轉述，民進黨新聞部主任吳崢提醒黨內，中國以對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年這「3個80年」在國際上進行法律戰、歷史論述戰，企圖抹去中華民國存在的痕跡。

民進黨下午召開中常會，與會人士轉述，吳崢報告「下半年中國對台工作關注重點」，他提醒黨內，中國圍繞「3個80年」主題，進行國際法律戰、歷史論述戰。

據轉述，吳崢提到，所謂3個80年是指從1945年到2025年這80年，中國定調今年為「對日抗戰勝利80週年」、「聯合國成立80週年」、「台灣光復80週年」。

吳崢指出，中國國家主席習近平5月出訪俄羅斯前，投書俄媒提及今年是台灣光復80週年，「台灣回歸中國是二戰勝利成果」；中國全國政協主席王滬寧則在6月「海峽論壇」開幕式指今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。

吳崢表示，不論是抗日戰爭勝利，或台灣光復80週年，或聯合國成立80週年，全部都是偷換概念，因為抗日戰爭是中華民國打的，當時日本移交台灣的主權，也不是移交給中華人民共和國。

吳崢說，中國現在形塑這3個80年，就是要在歷史上抹去中華民國存在的痕跡，去洗世界的記憶，要表現中華人民共和國戰後就自然接收了台灣，但這完全不是事實。

吳崢提醒黨內，中國下半年可能會發動密集對台統戰論述與文宣，呼籲大家一起關注。

據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德在聽完報告後回應指出，這是他進行團結國家十講的用意，不是要針對在野黨，而是當中國在國際上宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，扭曲台灣的歷史，需要把歷史真相、台灣主權的定位講清楚。

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據轉述，民進黨中常委陳茂松表示，既然對岸要搞「3個80年」，台灣論述戰上不能輸，例如台灣光復80週年應該論述為台灣拒絕共產入侵80年。

與會人士轉述，民進黨中常委陳淑華說，對抗中共統戰論述很重要，大罷免運動在反共這件事要說清楚，就像先前的「罷免投同意、反共更有力」口號，要好好宣傳。（編輯：翟思嘉）1140625

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