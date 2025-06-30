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國安人士：中國打擊沈伯洋 首例跨境鎮壓台灣國會議員

2025/6/30 13:13（6/30 13:30 更新）
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民進黨立委沈伯洋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北30日電）捷克軍情局證實，中國駐捷克使館企圖策劃去年3月衝撞副總統蕭美琴座車，引發關注。國安人士表示，中國打擊立委沈伯洋，明顯是踩台灣民主的紅線，也是第一次「跨境鎮壓」這類行為，被用在直接攻擊特定的台灣國會議員。

捷克軍情局日前證實，中國駐捷克使館企圖策劃去年3月衝撞蕭美琴座車的行動，引起國際關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）隨即發表聲明，譴責此行為已跨越底線，若得逞將構成「國家恐怖主義」，呼籲各國譴責中國政治暴力。

美眾議院外委會多數黨黨團，及美中戰略競爭特別委員會民主黨團先後發文批評此為犯罪、脅迫行為。前白宮官員說，此事件足使捷克驅逐中國外交官。一位熟知中共海外暴力手法的涉外人士也表示，對各國政要施以不同方式的騷擾甚至恐嚇，已經是中國政府常見的手法。

國安人士日前在一場內部簡報提及，「跨境鎮壓」（Transnational Repression）的行為，G7峰會也一再提到這個名詞。

國安人士表示，從最近各類型複合式威脅的型態中，將意圖透過無論是法律、經濟或是協力行為，對特定打擊對象恫嚇、人身安全威脅等行為，參照國際的分類，把「跨境鎮壓」這一項獨立出來，作為後續樣態分析、管理風險、國際合作的基礎。

國安人士指出，「跨境鎮壓」的行為包括對政治人物或NGO團體進行所謂的「制裁」，也可能針對支持台灣或是支持某些民主國家的軍工企業等。近期國安單位觀察到「跨境鎮壓」的例子，最典型就是民進黨立委沈伯洋一案。

國安人士說，今年中國「兩岸媒體峰會」之後，中國的安全部門透過香港中聯辦所屬的官媒、文匯報與大公報兩個新聞集團，以及部分台灣的協力單位，對於沈伯洋進行越洋攻擊。

國安人士說，中國透過具有規格的錯假訊息操作，對所嫌惡的對象，進行人格貶損、信用打擊，以使個人或者團體被弱化，這也是第一次「跨境鎮壓」這類行為被用在直接攻擊特定的台灣的國會議員身上。

再者，中共對台滲透現象，是中國在6月5日發布所謂「資通電軍」對於中國駭侵行為。國安人士表示，中國公安單位公布20個大部分已退役的台灣資通電軍人員個資，指控他們參與所謂對中國的「駭侵」等。

國安人士強調，根據調查，不存在這些中國所謂「駭侵」的事實。最主要的是，中方以指控資通電軍的人員涉及攻擊中國民生設施、網路等來當藉口，揭露這些現、退役人員的個資，並聲稱要進行司法制裁。中國以廣州市天河分局發布要對這些人員進行「制裁」，表示中國對台灣的管轄權。

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國安人士表示，中共指控台灣資通電軍「駭客侵犯」更重要的目的是進行「跨境鎮壓」，恫嚇我方人員，也透過協力單位傳散中方所謂的「調查報告」。

國安人士表示，中國所謂「蚍蜉撼樹」網路「駭侵」調查報告根本弄錯指揮官，事實上前指揮官簡華慶中將早已調職，內容大部分是錯誤的。（編輯：萬淑彰）1140630

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