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中國策劃撞蕭美琴座車遭譴責 外交部：顯露行徑卑劣

2025/6/27 21:27
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（中央社記者吳書緯台北27日電）「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布聲明，譴責中國去年3月策劃撞擊時為副總統當選人蕭美琴訪捷座車。外交部發言人蕭光偉晚間表示，中國充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極，外交部要再度強烈譴責，並嚴正要求中國道歉。

外交部表示，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）27日發布聲明，直指中國策動暴力構成國家恐怖主義，已跨越底線，在他國境內策劃明目張膽、出於政治動機的暴力行為，是毫不尊重國際外交規範的政權。

外交部說，IPAC聲援蕭副總統，也聲援所有在海外遭受中國脅迫的台灣公民，並重申台灣的未來應由台灣人民決定，呼籲各國政府譴責中國此等行徑，中國的行徑令人無法接受。

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蕭光偉表示，針對IPAC挺身呼籲各國強力譴責中國，在他國施行國家恐怖主義的不法行徑，外交部表示誠摯感謝。

此外，蕭光偉說明，中國此等漠視國際外交規範及對人身安全的粗暴行為，以及對台灣處心積慮、變本加厲的惡劣打壓，充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極，更為國際所不容，外交部要再度強烈譴責，並嚴正要求中國道歉。（編輯：林克倫）1140627

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