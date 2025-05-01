跨國調查揭中共操縱國際刑警組織 施壓馬雲勸趙薇前夫返中

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）台灣遭國際刑警組織（INTERPOL）排除逾40年，國際調查記者聯盟調查發現，INTERPOL已成中國實現政治目的的工具，曾以紅色通緝令迫中國藝人趙薇的富商前夫黃有龍，赴中國協助起訴前官員孫力軍。此外，馬雲也在事件中扮演「勸說」角色。

國際調查記者聯盟（ICIJ）本週發布與43家媒體合作的「中國箭靶」系列報告，29日上架的「中國政府利用國際刑警組織，對全球最富有的人之一施壓，以追捕一名目標人物」報導，就以中國出生、歸化為新加坡公民的黃有龍為主軸。

報導指出，2021年，人在法國的黃有龍接到多年好友、阿里巴巴創始人馬雲來電。馬雲說，他是受中國政府所託，勸黃有龍自願前往中國。根據法庭紀錄，中國當局的真正目的是讓黃有龍出庭作證，為前中國公安部副部長孫力軍的貪腐案件提供證詞。

就在這通電話的一個月前，黃有龍才遭法國警方逮捕。法警當時援引由東莞檢察機關請求國際刑警組織發出的紅色通緝令，內容指控黃有龍涉嫌洗錢，還捲入借貸公司貪污醜聞，隻字未提孫力軍。

黃有龍對馬雲說，「他們現在都以東莞的事情當作藉口，如果把孫力軍的事講清楚，他肯定不追究（我）。 他是跟你保證嗎？ 別人的話我信不過啊現在。」

「我自己覺得，你也沒別的路」，馬雲回答。

他對黃有龍表示，「他現在給你這個政策，如果你現在不回來，他肯定往死裡弄你。」

黃有龍回覆要想一下後，雙方結束通話。

報導指出，發生在黃有龍身上的事絕非個案。10年前，中國國家主席習近平開始公開呼籲加強國際執法合作，以追捕所謂的「外逃貪官」。

此後，由國際調查記者聯盟主導的跨國調查發現，中國不僅用紅色通緝令與國際刑警組織的其他工具來追捕罪犯，還用於打擊像黃有龍這樣涉入政治圈的企業家，以及對政權持批評意見的人士，甚至是流亡海外、尋求庇護的受迫害宗教少數群體。

根據報導，黃有龍案與其他類似案例顯示，雖然外界試圖推動國際刑警組織改革，但其不透明的運作方式與對濫權者缺乏問責機制，仍然讓威權政權得以獲益。

布洛蒙德（Ted Bromund）是多起涉及國際刑警組織案件的專家證人及研究人員。他表示，國際刑警組織已經成為中國跨境鎮壓的核心，更是關鍵的「工具」，用來施壓目標人物並追捕海外的反對者。

他形容，中國對紅色通緝令的使用方式就像「用針把蝴蝶釘住」，「這讓人無法逃脫，像是被困在原地」。

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中國駐美國大使館發言人劉鵬宇未正面回應北京「使用」國際刑警組織的具體問題，只對國際調查記者聯盟表示，中國政府嚴格遵守國際法和尊重他國主權。

國際調查記者聯盟指出，中國是國際刑警組織的第2大金主。2024年，中國出資1370萬美元（約新台幣4億3934萬元），僅次於美國的1980萬美元。2023年，中國在國際刑警組織總部派駐11名人員，並經常資助打擊電信詐騙和非法武器販運等特別行動。（編輯：唐佩君）1140501