德共諜遭起訴 涉滲透極右翼政黨、監控中國異議人士

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（中央社記者林尚縈柏林29日專電）德國聯邦檢察院近日起訴一名中國裔德籍男子Jian G.及中籍共犯，兩人涉嫌替中國情報單位蒐集情資，滲透極右翼另類選擇黨（AfD）高層、監控中國異議人士。案件已移送德勒斯登高等地院，由國家安全合議庭決定是否正式受理。

遭起訴的Jian G.已有德國國籍，另一名被告Yaqi X.則為中國籍。兩人被控為中國蒐集情資，其中Jian G.因情節重大，被列為「特別嚴重案件」。調查指出，他早在2002年、尚未移居德國之前，就已開始為中國情報部門工作。

根據檢方說法，Jian G.自2019年9月起擔任當時歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）助理，期間利用職務之便，向中國情報機構提供歐洲議會內部談判及決策資訊，非法取得超過500份文件，其中部分被列為高度敏感資料。

除滲透歐洲議會，Jian G.也在2023年至2024年間，於社群媒體上偽裝成中國政府批評者，試圖接近並蒐集在德國的中國異議人士個資。

調查另指出，Jian G.與一名任職於萊比錫／哈雷機場物流公司的中國籍女子Yaqi X.聯繫，藉由她取得航班、貨運與乘客資訊，並特別關注軍事裝備運輸及與德國軍火企業相關人士的動態。兩人自去年4月遭逮捕後至今仍在羈押中。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）揭露，Jian G.遭捕後，調查人員在他與克拉布魯塞爾辦公室持有資料中，發現三份用中文撰寫的機密Word檔案，內容詳細評估AfD黨主席韋德爾（Alice Weidel）與克魯帕拉（Tino Chrupalla）等高層的黨內地位與權力結構。

這起案件並非個案，Jian G.被捕同日，德國警方也在德國西部城市杜塞道夫（Duesseldorf）等地逮捕三名涉嫌為中國情報機關工作的嫌犯，涉案者疑似在德國研發部門蒐集軍事技術情報。

面對共諜滲透威脅升高，時任聯邦司法部長布希曼（Marco Buschmann）警告德國需強化防範。

聯邦政府在此案嫌疑人被捕後通過新版安全背景審查法案，要求對國安機關與關鍵產業從業人員進行更嚴格的審查。由於聯邦議會於今年2月提前改選，該法案目前尚未完成立法程序。

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此外，多家德媒報導，Jian G.早於2007年即主動接觸德國情報單位，試圖成為線民。他曾向針對外部情資的德國聯邦情報局（BND）表達合作意願，遭拒後被轉介至針對國內的情報單位憲法保護局，並於2018年終止合作關係。

目前案件已送交德勒斯登高等地方法院國家安全法庭，將由合議庭裁定是否正式受理對Jian G.及其共犯的起訴。外界關注，該案後續審理結果是否對德國國安防護體系產生影響。（編輯：陳慧萍）1140430