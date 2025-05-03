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5/5共諜專報 召委：總統府國安會以憲政慣例為由拒列席

2025/5/3 18:04
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（中央社記者王承中台北3日電）近期台灣內部共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會5日將邀請總統府、國安會等相關單位，就共諜滲透進行專題報告，但輪值召委、國民黨立委吳宗憲今天表示，總統府、國安會仍以「憲政慣例」為由拒絕列席。

近期台灣內部共諜案頻傳，多名前民進黨相關人士涉入共諜案，包括前總統府諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內助理何仁傑，以及前民進黨黨工邱世元及黃取榮等人，都遭到檢方羈押禁見。

立法院司法及法制委員會5日邀請總統府秘書長、國安會秘書長、國安局、外交部、陸委會、司法院副秘書長、法務部長、調查局長等人列席，就「近期連環爆發總統府、國安會、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告。

由於司法及法制委員會在4月21日時，輪值召委、國民黨立委吳宗憲就曾邀請國安會列席，就「共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制」進行專題報告，但當時國安會表示，國安會是總統的諮詢機關，除涉及有關的法律案及預算案，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

對於總統府秘書長、國安會秘書長5日是否會列席委員會，吳宗憲今天受訪時證實，總統府、國安會仍以憲政慣例為由，拒絕出席。他說，這些人喊抗中保台，但身邊發生這麼嚴重的問題卻不當回事，面對立法院的監督，卻用「憲政慣例」為由拒絕列席。

吳宗憲指出，根據國家安全會議組織法第8條規定，「國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督，國家安全局組織另以法律定之」。並未明文規定限於預算及法律案，國安會怎麼可以自行擴張解釋。

對此，國安會日前曾說明，依據「中華民國憲法增修條文」第2條第4項及「國家安全會議組織法」第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關。

國安會指出，除涉及有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

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根據司法院送達立法院的書面報告指出，2021年至2024年間違反有關資料保護規定的國安法規的案件統計數據，地方法院終結件數共計23件（有罪占總罪次比例為64%），高等法院刑事第一審終結件數共計18件（有罪占總罪次比例為62%）、刑事第二審終結件數共計17件（有罪占總罪次比例為64%），最高法院終結件數共計23件（有罪占總罪次比例為79%）。

外交部的書面報告則表示，行政院已要求相關權責機關研議現行公務人員查核制度的強化方案，精進方向包含查核對象由原依據職等或職稱，改依接觸機密程度辦理、任用後進行定期或不定期查核等，外交部將配合主政機關積極研究，未來並將落實辦理。（編輯：林克倫）1140503

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