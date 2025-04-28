跨國調查揭北京鎮壓滲透全球 聯合國淪中國打壓異己工具

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）國際調查記者同盟與全球42間媒體共同調查的「中國箭靶」報告今天出爐，揭露北京對異議人士的跨界鎮壓體系已滲透全球，連國際刑警組織與聯合國都淪為中國打壓異見者的平台，以達自身政治目的。

國際調查記者同盟（ICIJ）今天公布「中國箭靶：跨國鎮壓如何滲透全球體系」調查報告，揭露北京當局濫用包括國際刑警組織（INTERPOL）與聯合國在內的國際機構打壓異見人士，將鎮壓手段延伸至全球。

ICIJ與全球42家媒體夥伴合作，耗時10個月，採訪23個國家、共105名來自中國和香港的政治異見人士，以及因批評中國政府政策而遭打壓的維吾爾、西藏人。

這份報告查閱政府文件、秘密警察審訊錄音及影像，並分析聯合國與國際刑警組織機密文件、法庭記錄和情報報告，甚至取得一批從未公開的中國文件，包括警察教材與秘密安保指南，向外界展示中國國安人員如何依照一套鎮壓模板，以識別、控制目標對象。

在法國，ICIJ與世界報（Le Monde）及法國廣播電台（Radio France）的調查記者合作，內容分為兩部分。

第一部分直指中國如何在法國領土騷擾與威脅異議人士；第二部分則揭露北京企圖在聯合國強加「具中國特色」的人權，並玩兩面手法，一邊壓制批評聲音，一邊扶持忠誠於北京的非政府組織。

法國廣播電台在今天刊登的詳細報導中指出，北京跨界鎮壓幾乎採取一樣手段：社群網路遭駭客攻擊、接到中國電話警告不要發動示威、中國家人被請「喝茶」，有些家庭的銀行帳戶還被凍結。

協會「自由廣場」創辦人、31歲旅法中國異議人士蔣不在報告中指出，他多次遭網路駭客攻擊，甚至接到「受到某些政府支援的入侵者正試圖竊取密碼」的通知。去年4月，中國國家主席習近平訪法前一個月，試圖竊取密碼的通知從每天十多則暴增至上百則。

他在中國的父母也多次接到電話，對方以父親的退休金與醫保威脅，警告他不要在習近平到訪時發動示威。蔣不在抗議習近平訪法當天上台演講時，更接到父母數十通未接電話，可見中共緊迫盯人。

習近平訪法當天因揮舞雪山獅子旗而被捕的異議人士次仁（Tsering）、西藏流亡政府國會議員圖登嘉措（Thupten Gyatso）、歐洲維吾爾學院主席瑞函（Dilnur Reyhan）等都在報告中作證。

面對中國干涉，法國當局近日開始有所動作，法國國內情報總局（DGSI）呼籲受鎮壓的受害者出面。DGSI向法國廣播電台表示，這些行動破壞法國主權及保障給居住在領土上人民的權利。「這構成外國干涉」，且「中國法律不具治外法權」。

報告第二部分則揭示，北京黑手早已伸進聯合國歐洲總部及多個國際人權組織所在地日內瓦。

法國廣播電台記者目睹聯合國會議中荒謬一幕。3月13日，人權理事會第58屆會議期間，其中一場會議由被人權團體視為「官辦非政府組織」（GONGO）的中國民間組織國際交流促進會舉辦，聚焦「婦女權利」。

報導寫到，8名發言者輪流恭賀中國為促進婦女權利所採取的各項積極措施，完全沒有任何批評。與會者寥寥無幾，只有中國派出大批代表團，龐大的中國官方代表團占據所有前排座位。會議1小時後結束，與會人士毫無機會提問。

自2018年，中國在聯合國登記的非政府組織數量倍增。ICIJ報告追查發現，在106家來自中國、香港、澳門和台灣的聯合國認證非營利組織中，多達59家與中國共產黨有密切關聯。

國際人權服務社（ISHR）中國和拉丁美洲計畫經理維亞納（Raphaël Viana）指出，中國假非政府組織氾濫，傳遞北京論述，打壓獨立民間組織活動空間。

「在聯合國，可發言的組織數量有限，這些組織搶了真正獨立非政府組織的位子。」他指出，中國政府更利用GONGO進行騷擾。

維亞納說：「一些中國非政府組織人員還在聯合國內部非法拍攝異議人士照片，目的顯然是恐嚇他們，讓他們知道自己正受監視。」

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此外，北京濫用國際刑警組織的紅色通緝令，追捕異議人士或有影響力的商人，此舉已違反該組織規定。許多人還是在出入境檢查時，才得知自己被列入通緝名單。

世界維吾爾代表大會副主席阿金（Zumretay Arkin）在報告中譴責中國黑手，認為聯合國恐怕已不再安全，「它已成為政府實施鎮壓的地方之一」。（編輯：陳妍君）1140428