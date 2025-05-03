德國首見最大在野黨被列極右翼 是否取締引爭論

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（中央社記者林尚縈柏林2日專電）德國聯邦憲法保護局正式將「德國另類選擇黨」（AfD）列為「明確極右翼」，成為戰後德國首個以國會最大在野黨規模、被官方如此定性的全國性政黨。AfD若進一步被憲法法庭裁定違憲，將面臨強制解散，是否啟動政黨取締程序，已成當前各界辯論焦點。

聯邦憲法保護局（BfV，以下簡稱憲保局）今天正式宣布，AfD所持「種族／血統民族觀」與維繫德國自由民主的基本秩序不相容，其排斥具有移民背景的德國公民，更違反憲法保障的人性尊嚴原則，因此將該黨列為「明確極右翼」等級組織。

根據為期3年、厚達1100頁的調查報告，憲保局列舉多項具體例證，證明AfD不僅在黨綱上違憲，也在成員日常言論與行動中助長社會分裂。

報告指出，黨主席韋德爾（Alice Weidel）2023年受訪時聲稱，「持刀犯罪」是源自「非洲和中東的暴力文化」，與德國本土文化無關，將暴力問題種族化。

AfD高層則在公開場合與網路貼文中散播陰謀論，宣稱德國正遭遇「人口大替換」，甚至直接使用納粹時代詞彙「種族重組」（Umvolkung），指控執政黨透過移民計畫「篡改德國民族」。憲保局強調，這些用語在德國社會歷史背景下皆帶有強烈法西斯色彩。

憲保局認為，種種案例顯示AfD長期、系統性散播偏見、仇恨與陰謀論，並非只是少數地方支部的偏差行為，而是整個政黨的核心意識形態，因此必須納入國家監控。

被列「明確極右翼」後，憲保局得以對AfD啟用更直接的情報手段，包括安插線人、電話監聽、收集影像與聲音資料等，監控門檻比過去作為「極右嫌疑對象」時更低、更廣泛。今年2月大選過後AfD取得國會第2高席次，成為德國最大反對黨。

AfD強烈反彈 多數政黨支持憲保局

報告發布後，AfD強烈反彈。黨主席韋德爾與克魯帕拉（Tino Chrupalla）譴責這是對「民主的重擊」，並宣布將對憲保局提起行政訴訟；副主席史多奇（Beatrix von Storch）更指控，憲保局的做法是「通往威權國家的道路」，質疑調查過程未公開透明、背後藏政治操作。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對憲保局的判定表達支持，稱其結論基於詳盡法律評估，但也呼籲各界不要草率行動，是否「進一步啟動政黨取締程序」需謹慎考量。

作為憲保局上級機關的德國內政部，部長費瑟（Nancy Faeser）則強調，該局依法獨立運作，調查過程未受政治干預。

其它主要政黨也表態支持憲保局決定。左派黨（Die Linke）呼籲民主派政黨團結對抗極右勢力，並指出若憲保局能更早公布調查結果，AfD在今年2月大選恐怕無法一舉躍升為德國第2大黨。據傳這份報告早在選前已完成，因考量選情敏感，才延至今日公布。

綠黨（Greens）則認為，此次對AfD的極右定性，正是對近年來主張「正常化AfD」聲音的明確駁斥。

上個月，即將重返執政的基民盟（CDU）黨內要角史巴恩（Jens Spahn）提出，「若不以正常態度對待AfD，AfD就會持續扮演受害者角色」。雖然史巴恩出發點是為防堵AfD進一步壯大政治能量，但主張將AfD視為普通政黨的看法，仍掀起巨大爭議。

要求取締聲浪升高 歷史前例有成有敗

德國柏林2月爆發示威活動，抗議保守派政黨與極右翼合作，現場可以看見「讓民主恢復元氣，把納粹從街頭掃除」等，將另類選擇黨比喻為納粹等示警標語。（中央社檔案照片）

儘管總理蕭茲與內政部長費瑟呼籲審慎，不排除但也不急於啟動政黨取締程序，德國政壇要求儘速推進、強制解散AfD的聲音卻越來越大。

社民黨（SPD）副主席米迪亞特利（Serpil Midyatli）直言，「現在我們終於有白紙黑字證明AfD為極右翼，接下來就是推動政黨禁令」。

基民盟前東部事務專員萬德維茲（Marco Wanderwitz）也公開呼籲，聯邦政府、國會與聯邦參議院三方應盡快聯手向憲法法院提出申請；左派黨、綠黨同表態支持，認為解散AfD是保護憲政秩序、對抗極右勢力的必要手段。

戰後德國僅有兩個政黨被憲法法院強制取締：1952年的新納粹主義社會主義帝國黨（SRP）與1956年的德國共產黨（KPD）。

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近年最具爭議的案例是2017年針對極右翼德國國家民主黨（NPD）的禁令申請，雖然法院認定NPD目標違憲，但因其缺乏足夠政治影響力，不足以對民主秩序構成實質威脅，最終未被裁定違憲解散。

根據憲法法庭過往判例，取締一個政黨除須證明該黨具顛覆民主意圖，還需證明其擁有足以動搖憲政秩序的影響力與實質威脅性。儘管AfD已被官方明列為極右翼，是否走上解散的結局，仍需經過一條充滿法律與政治攻防的漫漫長路。（編輯：唐聲揚）1140503