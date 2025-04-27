德國基本工資是否調漲 準執政黨黑紅聯盟意見相左

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（中央社記者顏若瑾26日柏林專電）德國新聯合政府5月執政在即，準執政聯盟的社會民主黨（SPD）計畫在2026年將德國最低基本工資調漲至時薪15歐元（約新台幣555元），但即將出任德國總理的基督教民主聯盟黨主席梅爾茨表示，「我們沒有就此達成一致意見。」

德國國會預計在5月6日舉行總理選舉，基民盟（CDU）黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）可望在聯盟黨（Union）208席及社民黨（SPD）120席的支持下，出任德國下屆總理。由於聯盟黨代表黑色，社民黨代表紅色，俗稱「黑紅聯盟」的大聯合政府將是德國國會630席中未來的執政力量。

聯盟黨與社民黨在本月初共同提出的聯合執政協議同意，未來執政聯盟將基於「集體談判發展情況」與「全職員工平均薪資60%」的評估標準，強化德國最低工資委員會運作的獨立性，以確保德國基本工資發展的穩定性。

德國第一電視台（ARD）報導指出，依照聯盟協議規定，新政府可望實現社民黨承諾的15歐元最低工資，社民黨目前正在針對聯盟協議尋求黨內同意。

社民黨黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）近日重申，2026年實現基本工資15歐元的競選支票將會兌現。然而，梅爾茨近期接受週末畫報（Bild am Sonntag）專訪時表示，「我們沒有就此達成一致意見」。

梅爾茨表示，最低工資委員會正在按聯盟協議思考，「但法律不會自動施行。」最低工資可能在2026年或是2027達到15歐元的標準，「最低工資委員會有權自主決定。」

德國最低工資委員由工會和雇主各3名代表、1名主席和2名科學顧問組成。自2015年實行時薪8.5歐元法定最低工資以來，該委員會每2年審查最低工資水準，並在每年6月底前，向聯邦政府提出對明年和後年的最低工資增加建議提案。

若要實現社民黨調漲基本工資至15歐元的承諾，最低工資委員會必須在趕在6月底前提案，要求採納聯合執政協議中「全職員工平均薪資60%」標準，修改2026與2027年的最低工資計算。

德國第一電視台（ARD）指出，若按照現行標準，明年德國最低基本工資可望從現行12.82歐元增長至14歐元左右。

德國工會、雇主，和智庫之間對此已展開辯論。

德國服務業工會（Verdi）認為，為了因應通貨膨脹，最低工資必須達到15歐元左右。德國金屬暨電器業公會聯盟（Gesammtmetall）則出面警告，若出於政治原因將最低工資調漲至15歐元，將引發嚴重後果，很多企業將因此關閉，特別是在德國東部。

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德國金屬暨電器公會聯盟執行長（Oliver Zander）對畫報表示，自2015年以來，德國最低工資已經上漲超過50%，但集體商定工資僅上漲約29%。

漢斯伯克勒基金會（Hans-Böckler Foundation）與德國經濟與社會科學組織（WSI）等德國智庫則在今年3月發表共同聲明，指出德國工資水平長期低於國際公認的「全職平均工資60%」參考標準，要求最低工資委員會提案修法將該參考值列入法規。（編輯：陳慧萍）1140427