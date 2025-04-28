男比納粹手勢挨罰 德檢察官：違憲組織標誌是犯罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者顏若瑾28日柏林專電）一名德國男子去年5月涉嫌在一段影片中行希特勒禮並以手勢模仿希特勒的鬍子。德國檢察官近日裁決，男子使用違憲組織標誌，構成刑事犯罪，處以罰金。

台灣近來出現公開展示納粹符號的行為，引發討論。德國弗倫斯堡（Flensburg）檢察官近日公布一項相關裁決。

去年5月，德國社交媒體流傳一段影片，地點在北海敘爾特島（Sylt）一家夜店。影片中多名年輕人唱著流行歌曲「永遠的愛」（L’amour toujours）並高呼右翼口號，同時有人做出與納粹相關的手勢。弗倫斯堡檢察官認為煽動仇恨。

據畫報（Bild）指出，檢察官近日結束該案的調查，並對影片中模仿希特勒禮與比劃希特勒鬍子行為的26歲男子提出警告，處以罰金2500歐元（約新台幣9萬2000元）。男子同意，將被視為沒有犯罪紀錄。

弗倫斯堡首席檢察官皮特森（Thorkild Petersen）對媒體表示，「用伸出的手臂揮手致意，還暗示希特勒鬍子」，已經構成使用違憲組織標誌的刑事犯罪。

據德國之聲（DW）報導指出，該影片背景是日落時分，影片中多名年輕人身著休閒服裝跳舞，在音樂中舞動，有人高呼「德國屬於德國人，外國人滾出去」，更有參與者似乎在行希特勒禮，將兩根手指放在上唇和鼻子之間，如同希特勒顯眼的鬍子。

針對影片中其他參與者的仇外口號與歌詞，弗倫斯堡檢察官考量口號內容與整體情況後，宣佈中止對其他被告煽動仇恨罪的調查。據德國世界報（Welt）指出，由於「唱歌仍然是一種意見表達」，受基本法保護。

世界報指出，弗倫斯堡檢察官辦公室採用執法部門對類似案件的結論。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年12月奧登堡（Oldenburg）法院對類似案件判決指出。當時奧登堡法官認為，「德國屬於德國人，外國人滾出去」口號常被視為批判性陳述，因此是一個觀點，「無論其有效性、價值或準確性，都享有言論自由的保護」，即使表達尖銳且過度。

此外，據德國第一電視台（ARD）報導指出，敘爾特島影片裡的年輕人在流行曲「永遠的愛」伴奏下，高喊納粹口號的行為不是一起獨立事件。自2023年10月至2024年6月，德國警方接獲368起類似報案，多來自北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）。（編輯：唐聲揚）1140428