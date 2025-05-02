美國烏克蘭簽署礦產協議 7大重點一次看

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）美國與烏克蘭簽署礦產協議，美方將可獲取烏克蘭部分自然資源。英國廣播公司（BBC）整理協議內容7大重點，包括未規定烏克蘭償還「債務」、美國對俄羅斯態度更強硬等。

依據協議將成立一筆投資基金，烏克蘭希望這能在烏軍抵禦俄羅斯3年侵略之際，確保美方持續援助。

烏克蘭已公布協議，雙方也發表公開聲明。以下是BBC整理的7項重點：

烏克蘭不須償還美援

美國總統川普曾要求烏克蘭償還美方在俄烏戰爭期間提供的3500億美元援助，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕。

如今美方似乎有所讓步。烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）說，協議沒有規定烏克蘭償還任何所謂「債務」。

川普也將協議視為美方勝利，稱美國「理論上」將可取得比前任總統拜登提供給烏克蘭的援助更多的回報。

美國對俄羅斯態度更強硬

美方宣布協議時，對俄羅斯的語氣顯然比川普政府平時的態度更嚴厲。

協議提到「俄羅斯全面入侵」，美國財政部補充說，「不會容許任何資助或供應物資給俄羅斯戰爭機器的國家或人士從烏克蘭重建中獲益」。

這將讓烏克蘭大為振奮，烏方一向要求美方在美俄討論停火的會談中對俄羅斯施加更多壓力。

協議涵蓋石油、天然氣和礦產

協議磋商大多與烏克蘭礦產資源有關，但內容也包括石油、天然氣和其他碳氫化合物的條款。

在各種情況下，這些資源仍屬烏克蘭所有，只是美國將得到聯合使用權。

協議納入石油和天然氣，被視為烏克蘭立場軟化，因為協議初期草案並未納入這些資源。

高階政府官員告訴記者，他們認為，若俄烏戰爭盡早結束，就能從這些資源獲取「更多價值」。

美聯社提到，協議文本列出55種礦物，但可同意加入更多種類。川普多次對烏克蘭稀土元素表露興趣，其中一些已被列入清單，例如鈦、鋰、鈾。

不妨礙烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）的願望

烏克蘭一直希望正式加入歐盟，入盟談判去年6月正式展開。

烏方有些人擔心，若美烏協議給美國投資人優惠待遇，可能有礙烏克蘭加入歐盟，因為烏克蘭與歐盟已建立原物料方面的戰略夥伴關係。

但協議文本提到，美國認知到烏克蘭加入歐盟的意願，也認知到協議不與這一點相衝突的必要性。

協議文本還提到，若烏克蘭因加入歐盟的「附加義務」而須重新檢討協議條款，美國同意誠心談判。

此外，烏克蘭表示，美國將支持對烏克蘭更多投資和技術轉移，包括來自歐盟和其他地方。

美國軍事承諾重回談判桌

若烏克蘭想繼續獲得美方軍援，美國認為有必要簽署這項協議。

烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）前往華府簽署協議，她說，烏方預期美國未來提供新援助，例如防空系統。

這也將顯出川普策略的改變，自今年1月重返白宮以來，他一直企圖逐步減少對烏克蘭的軍事支援。

一個未知問題是，美烏協議最終將如何影響俄烏戰爭。俄羅斯克里姆林宮尚未就這份協議置評。

美國仍可隨時抽身

美國似乎未給予具體安全保證，而烏克蘭和歐洲一直敦促白宮做出保證。

川普向來不願仿效拜登許下同樣的軍事承諾。由於協議中闡明的經濟承諾，川普對於美國繼續支持烏克蘭的意願較為隱晦。這意味著烏克蘭最重要盟友美國的承諾仍然脆弱。

利潤能再投資於烏克蘭嗎？

烏克蘭政府強調的一件事特別令人關注：在重建投資基金的頭10年，利潤將「全部再投資於烏克蘭經濟」，無論是新計畫還是重建計畫。

如果美國10年內都得不到財務上的好處，這一點可能有重大影響。

不過這項條款似乎沒有出現在華府簽署的協議中，但可能之後再納入額外「技術」協議。

烏克蘭表示，頭10年過後，利潤可在美烏之間分配。

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美聯社指出，由於國家政策規範相關產業、缺乏礦藏詳盡資訊，加上俄烏戰爭，因此烏克蘭的稀土元素大多尚未開發。

商界和分析師認為，烏克蘭各地都有礦藏，但地質數據不多，目前還不清楚礦產產業的潛力，現有研究也大多不夠充分。但整體上，烏克蘭自然資源仍前景可期。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140502